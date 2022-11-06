Врач рассказала, можно ли детям давать жареную пищу: ответ вас удивит

Многие взрослые не отказывают себе в жареных блюдах, хотя и понимают, что такая еда способна принести вред. В первые годы жизни ребенок сначала питается маминым молоком, а затем начинается прикорм. Но когда ребенок начинает пробовать еду с общего стола, то важно знать, допустимо ли давать ребенку жареное.

Об этом рассказала педиатр и семейный врач Екатерина Крутикова в Instagram .

По словам специалиста, детям "почти можно" давать жареную пищу. В частности, если родители желают что-то приготовить, то следует держаться в рамках правил.

Врач говорит, что идеальным вариантом является покупка сковородки с термометром.

Также следует выбирать масло, которое имеет высшую точку кипения - кукурузное, соевое и оливковое. Такие масла закипают при температуре выше 160. Подсолнечное масло кипит при 120, поэтому его нельзя использовать. К тому же, все масла должны быть только рафинированными.

"Налили масло, включили на минимум, не доводим до задымления", - говорится в сообщении.

Кроме того, можно разводить масло водой, а именно жарить на воде, ведь это самый безопасный способ.

Педиатр отметила, что жарить на сухой сковороде хорошая идея. Однако важно, что цвет продуктов не должен меняться. Никаких золотых корочек и румянца.

Важно, если корочка образовалась при запекании, то ее нужно глубоко срезать.

Готовить еду запрещено на следующих продуктах:

сливочном масле;

масла, которое дымит;

блюда приготовленные на использованном масле;

изготовлены на открытом огне или при температуре выше 120-140 градусов.

Врач добавила, что детям каждый день можно давать жареную пищу, которая безопасно приготовлена. Если ребенок несколько раз внезапно съел сильно зажаренную пищу, то ничего не произойдет.