Популярний шампунь від лупи може лікувати акне? Лікар пояснив, як це працює

Як шампунь може ще допомогти позбутися прищів

Одна користувачка звернулася до TikTok, щоб розповісти, як пляшка шампуню Head & Shoulders стала її "чудодійним засобом" після того, як дізналася про його потенційну користь для догляду за шкірою.

У ролику жінка наносила шампунь на обличчя, щоб усунути прищі. Вона зняла, як наносить засіб на шкіру перед тим, як змити, і невдовзі після цього показала результати - її шкіра стала гладкою з мінімальними нерівностями.

Хірург NHS та експерт із охорони здоров’я доктор Каран Раджан розповів про те, як ви можете використовувати шампунь проти лупи з цією ж метою.

Однак майте на увазі, що це діє лише на певний тип акне. Він пояснив, що не всі прищі спричинені одним і тим же, і попередив, що для кожного типу може знадобитися різне лікування.

Шампунь можна наносити на шкіру обличчя (Скриншот)

Наприклад, лікар сказав, що глибокі кістозні вугри можуть потребувати ретиноїдів і протизапальних препаратів, тоді як чорні цятки на поверхневому рівні можуть краще реагувати на саліцилову кислоту.

Чому шампунь працює від прищів?

Лікар розказав, що лупа на шкірі голови та акне викликані одним і тим же надмірним розростанням шкірних дріжджових грибків malassezia. Класичні шампуні проти лупи зазвичай містять протигрибкові засоби, такі як піритіон цинку та сульфід селену.

За його словами, ви маєте розуміти, що це працює, але є й виключення, коли цей засіб недієвий і треба допомога лікаря.

Доктор Раджан попередив, що в деяких випадках шампунь насправді може дратувати та сушити шкіру, що призводить до порушення шкірного бар’єру.

Крім того, шампунь не впорається, якщо ви страждаєте від бактеріальних прищів, які найчастіше зустрічаються дерматологами.