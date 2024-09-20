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Популярный шампунь от перхоти может лечить акне? Врач объяснил, как это работает

Популярный шампунь может помочь избавиться от прыщей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Обычный шампунь от перхоти также может помочь справиться с другой проблемой, с которой ежедневно сталкиваются миллионы людей. Речь идет об акне и прыщах.

Что именно может сделать это средство для волос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Каран Раджан.

Как шампунь может еще помочь избавиться от прыщей

Одна пользовательница обратилась к TikTok, чтобы рассказать, как бутылка шампуня Head & Shoulders стала ее "чудодейственным средством" после того, как узнала о его потенциальной пользе по уходу за кожей.

В ролике женщина наносила шампунь на лицо, чтобы устранить прыщи. Она сняла, как наносит средство на кожу перед тем, как смыть, и вскоре после этого показала результаты - ее кожа стала гладкой с минимальными неровностями.

Хирург NHS и эксперт по здравоохранению доктор Каран Раджан рассказал о том, как вы можете использовать шампунь против перхоти в этих же целях.

Однако учтите, что это действует только на определенный тип акне. Он объяснил, что не все прыщи вызваны одним и тем же, и предупредил, что для каждого типа может потребоваться разное лечение.

Шампунь можно наносить на кожу лица (Скриншот)

Например, врач сказал, что глубокие кистозные угри могут нуждаться в ретиноидах и противовоспалительных препаратах, тогда как черные точки на поверхностном уровне могут лучше реагировать на салициловую кислоту.

Почему шампунь работает от прыщей?

Врач рассказал, что перхоть на коже головы и акне вызваны одним и тем же чрезмерным разрастанием кожных дрожжевых грибков malassezia. Классические шампуни против перхоти обычно содержат противогрибковые средства, такие как пиритион цинка и сульфид селена.

По его словам, вы должны понимать, что это работает, но есть и исключение, когда это средство недейственное и нужна помощь врача.

Доктор Раджан предупредил, что в некоторых случаях шампунь может раздражать и сушить кожу, что приводит к нарушению кожного барьера.

Кроме того, шампунь не справится, если вы страдаете от бактериальных прыщей, наиболее часто встречающихся дерматологами.

@dr.karanr Spot the dad joke at the end…@Darcei original sound - Dr Karan Raj

Ранее мы сообщали, что ломкие волосы и сухая кожа могут являться признаками серьезной проблемы со здоровьем.

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