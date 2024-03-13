Лікар розказав, чи треба хвилюватися за холестерин у їжі та чи можна їсти яйця

Високий рівень у крові атерогенного холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) підвищує ймовірність серцевих захворювань, інфаркту та інсульту. Але сучасні рекомендації щодо харчування в багатьох країнах більше не включають рекомендовані добові обмеження холестерину, який споживається з їжею.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря Олега Швеця.

Холестерин має користь

Експерт зазначив, що певна кількість холестерину в крові корисна. Він необхідний для побудови клітин та синтезу низки гормонів, а також вітамін D у шкірі, коли на неї потрапляє сонячне світло. Не обов’язково отримувати холестерин з їжі. Печінка виробляє достатньо холестерину, необхідного для фізіологічних потреб.

Холестерин і серцеві захворювання

Немає переконливих доказів того, що холестерин з їжі підвищує ризик захворювань серця та судин. Але багато продуктів, які містять холестерин, також містять чимало насичених жирів.

До них належать червоне м’ясо, птиця та жирні молочні продукти, такі як масло та сир. Надлишок насичених жирів у харчуванні, якщо їхня кількість перебільшує 10% від добової калорійності, асоційований із зростанням рівню холестерину ЛПНЩ.

Небезпека холестерину ЛПНЩ полягає в тому, що він може накопичуватися в артеріях. І зрештою призвести до утворення атеросклеротичних бляшок, які звужують просвіт артерій та ускладнюють кровотік.

Бляшки також можуть відриватися або провокувати утворення тромбів. Цей процес здатний призвести до серцевих захворювань, інфаркту та інсульту.

Кому варто обмежити продукти з холестерином

Користь для серця має план харчування з низьким вмістом холестерину (менш як 300 міліграмів на день) і насичених жирів. Це, зокрема, середземноморська дієта та дієта DASH.

Експерти вважають, що генетичні особливості людини мають найбільший вплив на рівень холестерину. Це означає, що для більшості людей холестерин з їжі, як правило, не має великого значення у зростанні його кількості в крові. Але у деяких людей спостерігається більш виражена асоціація між харчовим холестерином і його вмістом у крові. У них рівень холестерину дійсно може різко підвищитися у відповідь на вживання багатих на холестерин продуктів. Зрозуміти, чи належите ви до таких людей, досить важко, адже відповідні тести поки не мають широкої доступності.

Обмежити продукти, які містять холестерин, зазвичай рекомендують, коли є визначені проблеми зі здоров’ям або фактори ризику, такі як: високий рівень атерогенного (ЛПНЩ) холестерину, гіпертензія, серцеві захворювання, цукровий діабет 2 типу, сімейна історія підвищення рівня холестерину або серцево-судинних захворювань у молодому віці, куріння.

Перевіряйте рівень холестерину

Підвищення рівня атерогенного холестерину може не мати ніяких проявів. Ви можете не відчувати нічого незвичного, поки не трапитеся серцевий напад або інсульт. Перевірити рівень холестерину можна за допомогою аналізу крові. Його рекомендують здавати кожні 4-6 років. А якщо випадки високого рівня холестерину вже були в родині, варто контролювати відповідні показники частіше.

Чи можна їсти яйця

Так, в яйцях багато холестерину. Але в них мало насичених жирів. Загалом, немає значного зв’язку між вживанням яєць і атеросклеротичними захворюваннями. Але це не означає, що його взагалі немає. Деякі дослідження виявляють його, особливо для людей, які вже мають діабет 2 типу або серцеву недостатність.

Потрібні додаткові дослідження щодо споживання яєць та серцевих захворювань. Однак варто зазначити, що багато людей їсть яйця з менш корисними продуктами, такими як бекон і ковбаса. Немає жодних сумнівів щодо зв’язку між обробленим м’ясом і серцевими захворюваннями та іншими проблемами зі здоров’ям.

Загалом здоровим людям безпечно з’їдати одне яйце на день. Людям літнього віку та за відсутності проблем зі здоров’ям можна навіть більше.