Лікар назвав просте, але надважливе обстеження, яке потрібно робити всім
Окружність талії - це просте, але надважливе обстеження. Зазвичай за талією стежать жінки, і то переважно для того, щоб відповідати певним стандартам краси. Але не всі знають, що окружність талії є важливим показником стану здоров'я як жінок, так і чоловіків.
Чому саме воно важливе, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Чому міряти талію важливо
Річ у тому, що на ній накопичується абдомінальний жир, який сигналізує про початок розвитку в організмі метаболічного синдрому. Метаболічний синдром - це сукупність чотирьох чинників (високий тиск, ожиріння, високий холестерин, інсулінорезистентність чи цукровий діабет), які значно збільшують серцево-судинний ризик - появу у людини інфаркту, інсульту чи раптової серцевої смерті.
Яка норма окружності талії
Для чоловіків - норма до 94 см, для жінок - до 80 см. Чим більша окружність - тим більша ймовірність, що у вас можуть виникнути серцево-судинні проблеми.
Що робити, якщо ваша талія занадто широка
- Не панікувати та не комплексувати, ніхто не ідеальний.
- Не морити себе дієтами, деякі дієти можуть сприяти накопиченню жиру в організмі.
- Звернутися до сімейного лікаря, де можна виміряти окружність талії, визначити індекс маси тіла, глюкозу, холестерин, виміряти тиск та отримати рекомендації, як попередити розвиток проблем із вашим здоров'ям.
До речі, лікар розказав, чи можливо прискорити метаболізм.
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