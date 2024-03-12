Лікар назвав просте, але надважливе обстеження, яке потрібно робити всім

Окружність талії - це просте, але надважливе обстеження. Зазвичай за талією стежать жінки, і то переважно для того, щоб відповідати певним стандартам краси. Але не всі знають, що окружність талії є важливим показником стану здоров'я як жінок, так і чоловіків.

Чому саме воно важливе, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Чому міряти талію важливо

Річ у тому, що на ній накопичується абдомінальний жир, який сигналізує про початок розвитку в організмі метаболічного синдрому. Метаболічний синдром - це сукупність чотирьох чинників (високий тиск, ожиріння, високий холестерин, інсулінорезистентність чи цукровий діабет), які значно збільшують серцево-судинний ризик - появу у людини інфаркту, інсульту чи раптової серцевої смерті.

Яка норма окружності талії

Для чоловіків - норма до 94 см, для жінок - до 80 см. Чим більша окружність - тим більша ймовірність, що у вас можуть виникнути серцево-судинні проблеми.

Що робити, якщо ваша талія занадто широка