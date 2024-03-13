Врач рассказал, нужно ли волноваться за холестерин в еде и можно ли есть яйца

Высокий уровень крови атерогенного холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) повышает вероятность сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта. Но современные рекомендации по питанию во многих странах больше не включают рекомендованные суточные ограничения потребляемого с пищей холестерина.

Холестерин имеет пользу

Эксперт отметил, что определенное количество холестерина в крови полезно. Он необходим для построения клеток и синтеза ряда гормонов, а также витамин D в коже, когда на нее попадает солнечный свет. Не обязательно получать холестерин из еды. Печень производит достаточное количество холестерина, необходимого для физиологических нужд.

Холестерин и сердечные заболевания

Нет убедительных доказательств того, что холестерин по еде повышает риск заболеваний сердца и сосудов. Но многие продукты, содержащие холестерин, также содержат много насыщенных жиров.

К ним относятся красное мясо, птица и жирные продукты, такие как масло и сыр. Избыток насыщенных жиров в питании, если их количество превышает 10% суточной калорийности, ассоциированный с ростом уровня холестерина ЛПНП.

Опасность холестерина ЛПНП состоит в том, что он может скапливаться в артериях. И, наконец, привести к образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают просвет артерий и затрудняют кровоток.

Бляшки также могут отрываться или провоцировать образование тромбов. Этот процесс способен привести к сердечным заболеваниям, инфаркту и инсульту.

Кому следует ограничить продукты с холестерином

Польза для сердца имеет план питания с низким содержанием холестерина (менее 300 мг в день) и насыщенных жиров. Это средиземноморская диета и диета DASH.

Эксперты считают, что генетические особенности человека оказывают наибольшее влияние на уровень холестерина. Это означает, что для большинства людей холестерин из пищи, как правило, не имеет большого значения в росте его количества в крови. Но у некоторых людей наблюдается более выраженная ассоциация между пищевым холестерином и его содержанием в крови. У них уровень холестерина действительно может резко повыситься в ответ на употребление богатых холестерином продуктов. Понять, принадлежите ли вы к таким людям довольно трудно, ведь соответствующие тесты пока не имеют широкой доступности.

Ограничить продукты, содержащие холестерин, обычно рекомендуют, когда есть определенные проблемы со здоровьем или факторы риска, такие как: высокий уровень атерогенного (ЛПНП) холестерина, гипертензия, сердечные заболевания, сахарный диабет 2 типа, семейная история повышения уровня холестерина или сердечно -сосудистые заболевания в молодом возрасте, курение.

Проверяйте уровень холестерина

Повышение уровня атерогенного холестерина может не иметь никаких проявлений. Вы можете не чувствовать ничего необычного, пока не случиться сердечный приступ или инсульт. Проверить уровень холестерина можно посредством анализа крови. Его советуют сдавать каждые 4-6 лет. А если случаи высокого уровня холестерина уже были в семье, следует контролировать соответствующие показатели чаще.

Можно ли есть яйца

Да, в яйцах много холестерина. Но у них мало насыщенных жиров. В общем, нет значительной связи между употреблением яиц и атеросклеротическими заболеваниями. Но это не значит, что его вообще нет. Некоторые исследования обнаруживают его, особенно для людей, уже имеющих диабет 2 типа или сердечную недостаточность.

Требуются дополнительные исследования по потреблению яиц и сердечных заболеваний. Однако стоит отметить, что многие едят яйца с менее полезными продуктами, такими как бекон и колбаса. Нет никаких сомнений в связи между обработанным мясом и сердечными заболеваниями и другими проблемами со здоровьем.

В общем, здоровым людям безопасно съедать одно яйцо в день. Людям пожилого возраста и при отсутствии проблем со здоровьем можно больше.