Врач рассказала правду о безалкогольном пиве, о которой еще никто не знает

Безалкогольное пиво - для многих это привлекательная альтернатива традиционным алкогольным напиткам. Однако, как оказалось, этот напиток имеет свои неочевидные "подводные камни".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача из Испании Елену в TikTok .

Скрытые градусы в пиве

Первый и, возможно, самый важный факт, о котором мало кто знает, - безалкогольное пиво на самом деле не является полностью безалкогольным. Согласно нормам, установленным в Украине и многих других странах, напиток считается безалкогольным, если содержание этилового спирта в нем не превышает 0,5% объема. Эта цифра может показаться незначительной, но она не равна нулю.

"Люди часто думают, что это ноль алкоголя, но это не так. Эти 0,5% могут накапливаться, особенно если вы пьете его в больших количествах," - отмечает врач.

Для сравнения, столько же алкоголя может содержаться в квасе или некоторых ферментированных молочных продуктах. Однако, при частом и чрезмерном употреблении, эти мизерные проценты могут стать значительными, особенно для беременных, детей или людей, которые полностью отказались от алкоголя. Это важно помнить, если вы, например, управляете автомобилем, ведь накопление даже микродоз алкоголя может быть критическим.

Сахар и калории

Многие выбирают безалкогольное пиво, считая его "легким" и низкокалорийным. Но это еще один миф. Для компенсации потери вкуса и аромата, возникающей при удалении алкоголя, производители часто добавляют в напиток значительное количество сахара или других углеводов.

"Различные бренды безалкогольного пива могут содержать от 3 до 8 граммов сахара на 100 мл, а это означает, что в стандартной пол-литровой бутылке может быть до 40 граммов сахара, что эквивалентно 8 чайным ложкам! Это больше, чем в некоторых сладких газированных напитках," - объясняет специалист.

Такое высокое содержание сахара означает:

Значительную калорийность

Несмотря на отсутствие алкоголя, безалкогольное пиво может быть достаточно калорийным, что не способствует контролю веса и может свести на нет все диетические усилия.

Скачки сахара в крови

Быстрые углеводы вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для людей с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью.

Нагрузка на поджелудочную железу

Регулярное потребление сахара в больших количествах создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Хмель и фитоэстрогены

Еще один аспект, о котором редко говорят, - это влияние хмеля. Хмель, основной ингредиент пива, как алкогольного, так и безалкогольного, содержит фитоэстрогены (растительные соединения, имитирующие действие женских гормонов эстрогенов).

"Для мужчин чрезмерное потребление фитоэстрогенов может быть нежелательным. Хотя исследования еще продолжаются, есть предположение, что высокие дозы могут влиять на гормональный баланс, потенциально способствуя некоторым изменениям," - предостерегает врач.

Для женщин, особенно тех, кто имеет гормональные проблемы или повышенную чувствительность к эстрогену, это также может быть фактором, требующим внимания.