Названо головний продукт, який "вимикає" чоловічу силу

Знаєте, які продукти знижують чоловічу силу та негативно впливають на потенцію? Дізнайтеся про головного ворога вашого лібідо - звичайний цукор, та його неочевидний, але потужний вплив на чоловіче здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на заяви експертів.

Здавалося б, що може бути поганого у шматочку торта чи улюбленій солодкій газованій воді? Однак, регулярне та надмірне споживання цукру запускає в чоловічому організмі низку негативних процесів, що безпосередньо впливають на рівень тестостерону - головного чоловічого гормону.

Як цукор "вимикає" чоловічу силу?

Річ у тім, що зловживання солодким призводить до різких стрибків рівня інсуліну в крові. Високий інсулін, у свою чергу, може пригнічувати вироблення тестостерону. Чим менше тестостерону, тим слабше лібідо та гірша еректильна функція.

Ба більше, надлишок цукру легко трансформується в організмі у вісцеральний жир - той самий, що накопичується навколо внутрішніх органів та на животі ("пивний живіт"). Цей жир є не просто естетичною проблемою. Він активно виробляє жіночі статеві гормони – естрогени, які є антагоністами тестостерону. Виникає гормональний дисбаланс, що ще більше погіршує ситуацію з чоловічою силою.

Дослідження показують, що чоловіки, які регулярно споживають велику кількість солодких напоїв та продуктів, частіше стикаються зі зниженням рівня тестостерону, проблемами з потенцією та зменшенням сексуального бажання.

Які продукти небезпечні для чоловіків

Варто зазначити, що цукор - не єдиний продукт, здатний негативно впливати на чоловіче здоров'я. Експерти також застерігають від надмірного вживання:

Трансжирів та фастфуд

Вони також сприяють набору ваги та можуть негативно впливати на гормональний фон.

Алкоголю, особливо пива

Пиво містить фітоестрогени – рослинні аналоги жіночих гормонів.

Соєвих продуктів у великих кількостях

Через вміст фітоестрогенів.

Надлишку солі

Може призводити до підвищення тиску та негативно впливати на судини, що важливо для ерекції.

Як харчуватися чоловікам

Повна відмова від солодкого для багатьох може здатися надто радикальним кроком. Однак, значне скорочення цукру в раціоні, відмова від солодких газованих напоїв, обмеження кондитерських виробів та фастфуду - це вже вагомий внесок у збереження та зміцнення чоловічої сили. Збалансоване харчування, багате на білок, корисні жири, вітаміни та мінерали, у поєднанні з регулярною фізичною активністю допоможуть підтримувати здоровий рівень тестостерону та радіти повноцінному життю.