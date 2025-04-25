Як правильно пити віскі, вино і ром, щоб отримувати задоволення без наслідків
Чи вмієте ви пити елітні алкогольні напої та насолоджуватися їхнім смаком? Бо саме це - допомагає отримати враження та вчить споживати свідомо.
Як отримувати задоволення від віскі, вина та рому без наслідків, розповів власник найбільшої колекції алкоголю в Україні, дослідник культури напоїв та прихильник усвідомленого споживання Олександр Карпусь в інтерв'ю для РБК-Україна (проєкт Styler).
Експерт каже, що є спосіб перевести кількісне вживання алкоголю у якісне - для того, щоб отримати враження. Це дозволить навчитися споживати свідомо і вживати значно менші дози алкогольних напоїв.
"Почніть із простого: зосередьтеся на дегустації. Зверніть увагу на колір, аромат, смак, післясмак. Висловіть вголос свої спостереження або запишіть їх у нотатки. Подивіться на пляшку, прочитайте її етикетку - часто виробники залишають там дегустаційні нотатки. Зайдіть на сайт бренду, дізнайтесь більше про історію, цікаві факти", - радить Олександр Карпусь.
Він також радить скористатися спеціальними платформами, де користувачі діляться власними враженнями.
"Vivino - для вина, Whiskybase - для віскі, RumRatings - для рому тощо. Відвідайте дегустації, де експерти розповідають глибше про продукт, обговоріть це з однодумцями. Але головне - міра. Як казав Парацельс: "Усе - отрута, усе - ліки; усе залежить від дози", - додав експерт.
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