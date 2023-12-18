Лікар пояснив, в яких випадках бездротові навушники несуть небезпеку

Що треба знати про бездротові навушники

Bluetooth - це радіозв'язок дуже слабкої інтенсивності, який працює на невеликій відстані. В його основі лежать електромагнітні хвилі, які також випромінює смартфон, телевізор, комп'ютер та навіть зарядка, вставлена в розетку. Тому Bluetooth є в принципі нешкідливим для нашого організму.

Проте все ж безпровідні навушники можуть завдати шкоди нашому організму.

В яких саме випадках:

При використанні дешевих навушників з Китаю за 100 грн. Такий товар не є сертифікований, виготовляється невідомо де, тому такі навушники можуть мати високий рівень електромагнітного випромінювання. Як наслідок, ви можете відчувати головний біль, запаморочення, шум у вухах.

При застосуванні внутрішньоканальних навушників (які глибоко запихаються у вухо). Вони навіть при низькій гучності музики можуть негативно впливати на слух, причиняючи ушкодження нервових слухових рецепторів.

При тривалому прослуховуванні музики на великій гучності. Це може призвести до незворотного зниження слуху.