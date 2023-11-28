Лікар назвав безпечну кількість кави на день та розказав, кому її не можна пити

Кава - один із найпопулярніших неалкогольних напоїв у всьому світі. Він є природнім психостимулятором за рахунок вмісту в ньому речовини під назвою кофеїн.

Яка кількість чашок кави на добу є допустимою? Кому вона протипоказана, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

У чому полягає користь кави

підвищує фізичну та розумову працездатність

зменшує сонливість

зменшує прояви мігрені та інших видів головного болю

попереджує розвиток деменції, хвороби Альцгеймера, цирозу печінки, раку грудей

Скільки чашок кави можна пити на день без шкоди для здоров'я?

Три чашки кави - максимальна кількість напою на добу, яка не матиме для вас побічних ефектів. Проте, якщо у вас неконтрольована гіпертонія чи серцева аритмія, кількість спожитої кави варто зменшити.

Кому каву пити не можна

Її не варто пити особам із такими проблемами зі здоров'ям:

серцева аритмія

неконтрольована гіпертонія

гастрит чи виразкова хвороба шлунку з підвищеною кислотністю (кофеїн збільшує кислотність)

тим, хто страждає на безсоння, тривожність, панічні атаки

нетримання сечі (кофеїн має сечогінний ефект)

жінкам з остеопорозом (кава вимиває кальцій)

Чи можна пити каву вагітним жінкам та тим, хто годує груддю?

Під час вагітності та годуванні грудьми дозволяється пити не більше 2 чашок кави на день (неміцних сортів та з додаванням молока).