Врач объяснил, в каких случаях беспроводные наушники несут опасность

Что нужно знать о беспроводных наушниках

Bluetooth – это радиосвязь очень слабой интенсивности, работающая на небольшом расстоянии. В его основе лежат электромагнитные волны, излучаемые смартфоном, телевизором, компьютером и даже зарядкой, вставленной в розетку. Поэтому Bluetooth в принципе безвреден для нашего организма.

Однако все же беспроводные наушники могут нанести вред нашему организму.

В каких случаях:

При использовании дешевых наушников из Китая за 100 грн. Такой товар не является сертифицированным, производится неизвестно где, поэтому такие наушники могут иметь высокий уровень электромагнитного излучения. Как следствие, вы можете ощущать головную боль, головокружение, шум в ушах.

При применении внутриканальных наушников (глубоко запихивающихся в ухо). Они даже при низкой громкости музыки могут оказывать негативное влияние на слух, причиняя повреждение нервных слуховых рецепторов.

При продолжительном прослушивании музыки на большой громкости. Это может привести к необратимому понижению слуха.