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Лікар пояснив, як вилікувати гіпертонію без пігулок

Понеділок 13 листопада 2023 13:50
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Лікар пояснив, як вилікувати гіпертонію без пігулок Фото: Як знизити тиск (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Артеріальна гіпертензія становить серйозну загрозу для здоров'я українців. Майже 25% дорослого населення мають підвищений артеріальний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Які наслідки нелікованої гіпертонії можуть бути

  • інфаркти
  • інсульти
  • хронічна хвороба нирок
  • миготлива аритмія
  • серцева недостатність

Основною стратегією лікування гіпертонії є регулярний прийом ліків від тиску.

Якщо у вас початок гіпертонії і ваш тиск не піднімається вище за 160/90. Зниження тиску відбувається за допомогою зміни способу життя, зокрема:

  • Зменшення надмірної ваги і збереження належної маси тіла: окружність талії <80 см у жінок, <94 см у чоловіків, індекс маси тіла ІМТ < 25кг /м2 (щоб його порахувати, вашу вагу ділимо на ваш зріст у квадраті або скористайтеся онлайн калькулятором).
  • Середземноморська дієта. Включає в себе: фрукти, овочі, бобові, м'ясо птиці, риба, оливкова олія, обмеження червоного м'яса, цукру та алкоголю.
  • Зменшення вживання натрію, тобто менш 5 г кухонної солі на добу.
  • Обмеження вживання алкоголю, тобто 20–30 г етанолу/добу у чоловіків і 10–20 г у жінок та осіб з низькою масою тіла.
  • Адекватна фізична активність: регулярні аеробні вправи (на свіжому повітрі), наприклад, прогулянка у швидкому темпі 30-45 хв щоденно.
  • Припинить паління тютюну


"Якщо ви твердо вирішите втілити в життя вищезгадані 6 пунктів, будьте певні, ваш тиск точно знизиться", - наголосив лікар.

Нагадаємо, що кардіолог назвав найбільшу помилку, яку допускають люди із високим тиском.

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