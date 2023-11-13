Лікар пояснив, як вилікувати гіпертонію без пігулок

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Які наслідки нелікованої гіпертонії можуть бути

інфаркти

інсульти

хронічна хвороба нирок

миготлива аритмія

серцева недостатність

Основною стратегією лікування гіпертонії є регулярний прийом ліків від тиску.



Якщо у вас початок гіпертонії і ваш тиск не піднімається вище за 160/90. Зниження тиску відбувається за допомогою зміни способу життя, зокрема:

Зменшення надмірної ваги і збереження належної маси тіла: окружність талії <80 см у жінок, <94 см у чоловіків, індекс маси тіла ІМТ < 25кг /м2 (щоб його порахувати, вашу вагу ділимо на ваш зріст у квадраті або скористайтеся онлайн калькулятором).

Середземноморська дієта. Включає в себе: фрукти, овочі, бобові, м'ясо птиці, риба, оливкова олія, обмеження червоного м'яса, цукру та алкоголю.

Зменшення вживання натрію, тобто менш 5 г кухонної солі на добу.

Обмеження вживання алкоголю, тобто 20–30 г етанолу/добу у чоловіків і 10–20 г у жінок та осіб з низькою масою тіла.

Адекватна фізична активність: регулярні аеробні вправи (на свіжому повітрі), наприклад, прогулянка у швидкому темпі 30-45 хв щоденно.

Припинить паління тютюну



"Якщо ви твердо вирішите втілити в життя вищезгадані 6 пунктів, будьте певні, ваш тиск точно знизиться", - наголосив лікар.