Врач объяснил, как вылечить гипертонию без таблеток
Артериальная гипертензия представляет серьезную угрозу для здоровья украинцев. Почти 25% взрослого населения оказывают повышенное артериальное давление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Какие последствия нелеченной гипертонии могут быть
- инфаркты
- инсульты
- хроническая болезнь почек
- мерцающая аритмия
- сердечная недостаточность
Основной стратегией лечения гипертонии является регулярный прием лекарства от давления.
Если у вас начало гипертонии и ваше давление не поднимается выше 160/90. Снижение давления происходит посредством изменения образа жизни, в частности:
- Уменьшение избыточного веса и сохранение должной массы тела: окружность талии <80 см у женщин, <94 см у мужчин, индекс массы тела ИМТ < 25кг/м2 (чтобы его счесть, ваш вес делим на ваш рост в квадрате или воспользуйтесь онлайн калькулятором).
- Средиземноморская диета. Включает: фрукты, овощи, бобовые, мясо птицы, рыба, оливковое масло, ограничение красного мяса, сахара и алкоголя.
- Уменьшение употребления натрия, то есть менее 5 г поваренной соли в сутки.
- Ограничение употребления алкоголя, то есть 20–30 г этанола/сутки у мужчин и 10–20 г у женщин и лиц с низкой массой тела.
- Адекватная физическая активность: регулярные аэробные упражнения (на свежем воздухе), например прогулка в быстром темпе 30-45 мин ежедневно.
- Прекратите курение табака
"Если вы твердо решите претворить в жизнь вышеупомянутые 6 пунктов, будьте уверены, ваше давление точно снизится", - подчеркнул врач.
Напомним, что кардиолог назвал самую большую ошибку, которую допускают люди с высоким давлением.
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