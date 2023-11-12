Врач объяснила, какие чаи лучше всего пить для укрепления здоровья осенью
В холодное время года нужно обогащать организм необходимыми минералами и витаминами. Укрепить здоровье и улучшить самочувствие, особенно после болезни, помогут натуральные травяные чаи. Их дополнительным преимуществом является то, что можно самостоятельно комбинировать ингредиенты, в зависимости от вкусовых предпочтений и потребностей организма.
О том, какие чаи лучше пить для укрепления здоровья, рассказала аллерголог Ольга Тарнавская эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler).
Какие чаи лучше всего укрепляют иммунитет
"При высокой частоте вирусных заболеваний, когда приходится применять химические лекарственные средства, которые в результате негативно влияют на другие системы и органы, целесообразно укрепить свой иммунитет. Делать это нужно разными способами, в том числе с помощью различных травяных чаев", - говорит врач.
Для этого она советует выбирать чай, в составе которого есть ниже приведенные ингредиенты.
Эвкалипт - растение известное во всем мире своими целебными свойствами благодаря тому, что в его химическом составе много эфирных масел.
"Правильно заваривая листья эвкалипта, можно без аптечных препаратов снизить температуру, эффективно бороться с патогенными бактериями, вывести мокроту из бронхов, легких. Положительное действие эвкалипта распространяется и на ткани органов желудочно-кишечного тракта", - говорит Тарнавская.
Зверобой - это растение богато никотиновой кислотой, эфирными маслами, витаминами А, В, С, РР. Чай с этой травой оказывает мягкое, но достаточно эффективное противомикробное и противовоспалительное действие, способствует улучшению кровообращения, жёлчеотделения, пищеварительных процессов.
Шалфей - еще один действенный природный антибиотик.
"Кроме положительного эффекта при заболеваниях дыхательных путей, полости рта, чай с шалфеем способствует укреплению памяти, улучшает работу мозга. Особенно рекомендуется употреблять горячий чай с шалфеем во время лечения бронхита", - объясняет врач.
Липа - в цветках этого дерева содержится витамин А, С, а также сапонины, дубильные вещества. Чая с липой рекомендуют пить для ускорения выздоровления при воспалительных, простудных заболеваниях, невралгиях, детских инфекциях.
Каркаде - напиток, включающий цветки суданской розы, помогает не только нормализовать давление, но и вывести токсины, укрепить сосуды, улучшить работу печени и органов ЖКТ.
Календула - цветки растения, применяемые для изготовления чаев, содержат природные фитонциды. Они оказывают эффективное воздействие как противовоспалительное средство. Также в химическом составе этого растения есть эфирные масла, ценные органические кислоты.
Чабрец - считается одним из самых полезных для здоровья растений.
"Употребление чая с этой травой помогает укрепить иммунитет, быстрее справиться с любыми заболеваниями - простудными, бактериальными, вирусными. Антисептические свойства обусловлены наличием в составе витаминов С, В, богатым набором микроэлементов, флавоноидами, дубильными веществами", - говорит аллерголог.
Что добавить в чай, чтобы усилить иммунитет
По словам врача, чтобы укрепить иммунитет, отлично подойдут такие травы, фрукты, ягоды:
- шиповник и облепиха
- подорожник
- брусника
- вишня, смородина и ежевика
- мята
"Регулярное употребление чая с такими компонентами поможет наладить обмен веществ, сбалансировать концентрацию микроэлементов в организме. Даже при неблагоприятных погодных условиях или негативных факторах окружающей среды организм будет в результате более устойчивым к различным заболеваниям. Отдельно хочу отметить имбирный чай для повышения иммунитета и простуды", - говорит Тарнавская.
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