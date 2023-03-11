Лікар поділилась секретами, які допомагають надовше зберегти молодість

Кожна жінка мріє надовго зберегти молодість і красивий вигляд. Немає чудодійних засобів, що здатні зупинити старіння, але є надійні способи сповільнити цей процес.

Про те, як надовше зберегти молодість, розповіла терапевт Євгенія Белінська на своїй сторінці в Instagram .

Профілактика старіння

"У рамках міжнародного жіночого дня поговоримо про те, які ж звички та продукти дозволять довше лишатись молодими та красивими", - каже експерт.

Белінська наводить чинники, від яких залежить процес старіння.

Фактори, на які ми не можемо вплинути:

вік

стать

спадковість.

Та фактори, які ми можемо коригувати:

режим харчування

тривалість сну

стрес

фізична активність

шкідливі звички

прийом ліків.

Яким має бути режим харчування

Бажано, щоб між вечерею та сніданком було не менше 12-13 годин. Тобто повечеряли о 19-20:00 та поснідали о 8-й ранку.

Варто обмежити перекуси. Їсти по 5-6 разів на день вже не є актуальним. Максимум один перекус за потребою.

Має бути здоровий сніданок. Не бутерброд з кавою поспіхом, а об‘ємний повноцінний прийом їжі.

Раціон повинен містити продукти, багаті на ці речовини (скриншот)

Яким має бути сон

Для здорового і молодого вигляду важливо дотримуватися правильного режиму сну. А саме:

Спати потрібно у повній темряві.

Перед тим, як лягати спати потрібно уникати синього світла (телефон/телевізор)

Оптимальним для дорослої людини є 7-8 годинний сон

Лягати спати варто до 23:00 та приблизно в один і той же час.

Якими мають бути фізичні навантаження

"Ніхто не говорить про те, що Ви маєте тренуватись у залі до втрати свідомості щодня або тягати залізо. Сьогодні це може бути прогулянка на свіжому повітрі, а завтра - руханка вдома і це теж ок", - пояснює експерт.

регулярна фізична активність

різноманітні навантаження

у міру своїх можливостей

Яких факторів варто уникати

Важливо максимально знизити рівень стресу. У цьому можуть допомогти наступні поради:

різноманітні хобі

прогулянки на свіжому повітрі

здорова атмосфера у сімейному колі

"Зрозуміло, що у всіх нас є стресовий чинник, бо в країні війна, але кожен зі свого боку може також пришвидшити перемогу", - каже лікар.

Також важливо відмовитись від шкідливих звичок. Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує (постійне вживання пришвидшує старіння та підвищує ризик хвороб, асоційованих з віком). Паління не додасть Вам здоров‘я.

Прийом ліків також може вплинути на процеси старіння. Варто уникати поліпрагмазії (одночасне використання великої кількості медичних препаратів).

Користуйтесь лікарськими препаратами тільки, коли це необхідно. Не займатись профілактикою гельмінтів, лікуванням ГРВІ антибіотиками, застосуванням гормональних препаратів, віддалені ефекти застосування яких, не досліджені на сьогодні.