Врач поделилась секретами, которые помогают подольше сохранить молодость

Каждая женщина мечтает надолго сохранить молодость и красивый вид. Нет чудодейственных средств, способных остановить старение, но есть надежные способы замедлить этот процесс.

О том, как дольше сохранить молодость, рассказала терапевт Евгения Белинская на своей странице в Instagram .

Профилактика старения

"В рамках международного женского дня поговорим о том, какие же привычки и продукты позволят дольше оставаться молодыми и красивыми", - говорит эксперт.

Белинская приводит факторы, от которых зависит процесс старения.

Факторы, на которые мы не можем повлиять:

возраст

пол

наследственность.

И факторы, которые мы можем корректировать:

режим питания

продолжительность сна

стресс

физическая активность

вредные привычки

прием лекарства.

Каким должен быть режим питания

Желательно, чтобы между ужином и завтраком было не менее 12-13 часов. То есть поужинали в 19-20:00 и позавтракали в 8 утра.

Следует ограничить перекусы. Есть по 5-6 раз в день уже не актуально. Максимум один перекус по необходимости.

Должен быть здоровый завтрак. Не бутерброд с кофе в спешке, а объемный полноценный прием пищи.

Рацион должен содержать продукты, богатые этими веществами (скриншот)

Каким должен быть сон

Для здорового и молодого вида важно соблюдать правильный режим сна. А именно:

Спать нужно в полной темноте.

Перед тем, как ложиться спать, нужно избегать синего света (телефон/телевизор).

Оптимальным для взрослого человека есть 7-8 часовой сон

Ложиться спать нужно до 23:00 и примерно в одно и то же время.

Какими должны быть физические нагрузки

"Никто не говорит о том, что Вы должны тренироваться в зале до потери сознания каждый день или таскать железо. Сегодня это может быть прогулка на свежем воздухе, а завтра - зарядка дома и это тоже ок", - объясняет эксперт.

регулярная физическая активность

различные нагрузки

по мере своих возможностей

Каких факторов следует избегать

Важно максимально снизить уровень стресса. В этом могут помочь следующие советы:

разнообразные хобби

прогулки на открытом воздухе

здоровая атмосфера в семейном кругу

"Понятно, что у всех нас есть стрессовый фактор, потому что в стране война, но каждый со своей стороны может также ускорить победу", - говорит врач.

Также важно отказаться от вредных привычек. Помните, что безопасной дозы алкоголя нет (постоянное употребление ускоряет старение и повышает риск болезней, ассоциированных с возрастом). Курение не придаст Вам здоровья.

Прием лекарства также может повлиять на процессы старения. Следует избегать полипрагмазии (одновременное использование большого количества медицинских препаратов).

Пользуйтесь лекарственными препаратами только когда это необходимо. Не заниматься профилактикой гельминтов, лечением ОРВИ антибиотиками, применением гормональных препаратов, отдаленные эффекты применения которых не исследованы на сегодняшний день.