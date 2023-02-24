Ці 5 звичок зміцнюють здоров'я і сприяють довголіттю: наукове обґрунтування

Наші щоденні звички здатні "красти" здоров'я або ж навпаки його покращувати. Вчені дослідили, які із них позитивно впливають на організм і сприяють збільшенню тривалості життя.

Уникайте переїдання

Дослідження на тваринах показують, що зниження нормальної кількості споживання калорій на 10-50% може збільшити тривалість життя.

Дослідження популяцій людей, які славляться довголіттям, також відзначають зв’язок між низьким споживанням калорій, подовженою тривалістю життя та меншою ймовірністю захворювань.

Обмеження калорій може допомогти зменшити надмірну вагу тіла та жир на животі, а ці фактори пов’язані зі скороченням тривалості життя.

Їжте більше горіхів

Горіхи багаті білком, клітковиною, антиоксидантами та корисними рослинними сполуками. Більш того, вони є чудовим джерелом вітамінів і мінералів, таких як мідь, магній, калій, фолієва кислота, ніацин і вітаміни B6 і E.

Кілька досліджень показують, що горіхи сприятливо впливають на здоров'я при захворюваннях серця, високому кров’яному тиску, запаленнях, діабеті та навіть деякі форми раку.

Дослідження показують, що люди, які споживали хоча б 3 порції горіхів на тиждень, мали на 39% менший ризик передчасної смерті.

У двох нещодавніх оглядах, у яких взяли участь понад 350 000 людей, було зазначено, що ті, хто їв горіхи, мали на 4-27% менший ризик смерті протягом періоду дослідження - при цьому найбільше зниження спостерігалося у тих, хто їв 1 порцію горіхів на день.

Введіть у раціон куркуму

Коли справа доходить до стратегій боротьби зі старінням, куркума є чудовим варіантом. Ця спеція містить потужну біоактивну сполуку під назвою куркумін.

Вважається, що завдяки своїм антиоксидантним і протизапальним властивостям куркумін допомагає підтримувати роботу мозку, серця та легенів, а також захищає від раку та захворювань, пов’язаних із віком.

Залишайтеся фізично активними

Фізична активність може зберегти ваше здоров’я та збільшити тривалість життя. Всього 15 хвилин фізичних вправ на день можуть допомогти вам "отримати" додаткові 3 роки життя.

Ризик передчасної смерті може зменшуватися на 4% за кожні додаткові 15 хвилин щоденної фізичної активності.

Нещодавнє дослідження показало зниження ризику передчасної смерті на 22% у людей, які займалися спортом, навіть якщо вони тренувалися менше, ніж рекомендовані 150 хвилин на тиждень.

Люди, які дотримувалися рекомендації 150 хвилин, мали на 28% менше ризику померти раніше.

Розробіть правильний режим сну

Дослідження показують, що довголіття пов’язане з регулярним режимом сну. Важливо лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час щодня.

Сон менш як 5-7 годин на добу пов’язаний зі збільшенням ризику передчасної смерті на 12%, тоді як сон тривалістю понад 8-9 годин на добу також може скоротити тривалість життя на 38%.

Занадто мала кількість сну також може сприяти запаленню та збільшити ризик діабету, хвороб серця та ожиріння.

З іншого боку, надмірний сон може бути пов’язаний з депресією, низькою фізичною активністю та недіагностованими захворюваннями, які можуть негативно вплинути на якість життя.