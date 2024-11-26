Лікар назвав корисні для серця вправи, які потрібно виконувати після 30 років

Що варто робити після 30 років

Силові тренування можуть бути потужним засобом проти цього процесу. М’язи допоможуть підтримувати повсякденну діяльність, наприклад вставати зі стільця, і зменшать ризик переломів і ризик хронічних захворювань, таких як діабет і хвороби серця.

Це матиме ще більше значення з віком, тому що м’язи не тільки підтримують рух, але й стимулюють метаболізм та підвищують психічну стійкість.

Чи можна займатися спортом пізно ввечері

Вечірні фізичні вправи не позначаються негативно на якості нічного сну. Однак тут варто звернути увагу на певний важливий момент.

Якщо займатися інтенсивними тренуваннями менше ніж за годину до сну, то це може погіршити сам процес засипання. Саме тому варто робити вправи не раніше ніж за 90 хвилин до часу, коли ви лягаєте в ліжко.