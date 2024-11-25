Косметолог показала вправу, яка є "двигуном життя" і покращує роботу органів
Діафрагма є головним м'язом дихання, який підтримує органи. Косметолог поділилась вправою, яка корисно впливає на здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Яку вправу варто виконувати
За словами експерта, діафрагма - головний м’яз дихання і справжній двигун життя.
Цей унікальний м’яз не тільки забезпечує дихання, але й підтримує органи, регулює внутрішньочеревний тиск і навіть впливає на настрій.
Як виявилось, можна допомогти такому м'язові працювати ще краще.
Діафрагмальне дихання - це простий і потужний спосіб покращити свій день. Щоранку варто присвятити кілька хвилин глибокому діафрагмальному диханню і ви відчуєте зниження рівня стресу, покращення роботи внутрішніх органів та наповнення енергією.
Зокрема, потрібно поставити долоні саме на ребра і почати дихати, тобто ніби повітря надуваємо в ребра.
"Не в грудну клітину, а саме під ребра, ми маємо відчувати і видих. Дихайте свідомо - і вже сьогодні почніть змінювати своє життя на краще", - йдеться у повідомленні.
Порушення дихання є основою багатьох соматичних захворювань, неврозів та панічних розладів.
Виконувати вправи можна щодня або через день. Що стосується кількості повторень вправ, то розпочинайте з 3-5 разів, збільшувати тривалість потрібно поступово, щоб не наражати організм на перевантаження.
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