Косметолог показала вправу, яка є "двигуном життя" і покращує роботу органів

Діафрагма є головним м'язом дихання, який підтримує органи. Косметолог поділилась вправою, яка корисно впливає на здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Яку вправу варто виконувати

За словами експерта, діафрагма - головний м’яз дихання і справжній двигун життя.

Цей унікальний м’яз не тільки забезпечує дихання, але й підтримує органи, регулює внутрішньочеревний тиск і навіть впливає на настрій.

Як виявилось, можна допомогти такому м'язові працювати ще краще.

Діафрагмальне дихання - це простий і потужний спосіб покращити свій день. Щоранку варто присвятити кілька хвилин глибокому діафрагмальному диханню і ви відчуєте зниження рівня стресу, покращення роботи внутрішніх органів та наповнення енергією.

Зокрема, потрібно поставити долоні саме на ребра і почати дихати, тобто ніби повітря надуваємо в ребра.

"Не в грудну клітину, а саме під ребра, ми маємо відчувати і видих. Дихайте свідомо - і вже сьогодні почніть змінювати своє життя на краще", - йдеться у повідомленні.

Порушення дихання є основою багатьох соматичних захворювань, неврозів та панічних розладів.

Виконувати вправи можна щодня або через день. Що стосується кількості повторень вправ, то розпочинайте з 3-5 разів, збільшувати тривалість потрібно поступово, щоб не наражати організм на перевантаження.