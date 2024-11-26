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Врач назвал полезные для сердца упражнения, которые следует выполнять после 30 лет

Какие полезные упражнения нужно выполнять людям после 30 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Активность является важной частью здорового образа жизни. После 30 лет врач рекомендует выполнять ряд упражнений, таких как кардиотренирование и упражнения для улучшения здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу врача Кунала Суда.

Что следует делать после 30 лет

Силовые тренировки могут являться мощным средством против этого процесса. Мышцы помогут поддерживать повседневную деятельность, например вставать со стула, и снизят риск переломов и риск хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Это будет иметь еще большее значение с возрастом, потому что мышцы не только поддерживают движение, но и стимулируют метаболизм и повышают психическую стойкость.

Можно ли заниматься спортом поздно вечером

Вечерние физические упражнения не сказываются негативно на качестве ночного сна. Однако здесь следует обратить внимание на определенный важный момент.

Если заниматься интенсивными тренировками менее чем за час до сна, то это может усугубить сам процесс засыпания. Именно поэтому следует делать упражнения не раньше, чем за 90 минут до времени, когда вы ложитесь в постель.

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