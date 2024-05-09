Лікар назвав топ непотрібних аналізів та розповів, скільки вони коштують

Дуже часто українці стикаються з тим, що лікар призначає непотрібні аналізи, які тільки розлучають вас з грошима.

Які з них робити абсолютно непотрібно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштіна в Instagram.

Топ непотрібних аналізів

Очолює список аналіз на дисбактеріоз. Треба зауважити, що такого діагнозу взагаді не існує, а норму мікробіоти ніхто не знає.

До речі, коштує він приблизно 460 гривень.

Аналіз вірусів герпесу Епштейна-Барр, ЦМВ та інші

У 99% випадків цей аналіз вам покаже перенесену хворобу, це не дає жодної інформації, тож лікування не потрібно.

Коштує таке "задоволення" 1500 гривень.

Аналіз крові до гельмінтів

Підвищення рівня може вказувати на те, що у дитини є антитіла до певного гельмінту, але не підтверджує того факту, що вони присутні зараз.

Коштує аналіз 1700 гривень.

Тест на лактозну переносимість

Цей аналіз не підтверджує непереносимість. Імовірно у дитини може виникнути непереносимість з віком, але це не факт.

Вартість 500 гривень.

Аналіз на харчову алергію

Цей тест лише покаже, що ви знайомі з продуктом, але не свідчить про те, що у вас непереносимість певного продукту харчування.

Такий аналіз вартує 5000 гривень.

Будь-які аналізи перед вакцинацією дитини робити не потрібно, всі патології проявляються клінічно, а не з аналізами крові та сечі.

Зазвичай, за них просять приблизно 440 гривень.