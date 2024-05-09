Врач назвал топ ненужных анализов и рассказал, сколько они стоят

Очень часто украинцы сталкиваются с тем, что врач назначает ненужные анализы, которые только разлучают вас с деньгами.

Какие из них делать совершенно не нужно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Топ ненужных анализов

Возглавляет список анализ на дисбактериоз . Надо заметить, что такого диагноза вообще не существует, а норму микробиоты никто не знает.

Кстати, он стоит примерно 460 гривен.

Анализ вирусов герпеса Эпштейна-Барр, ЦМВ и другие

В 99% случаев этот анализ вам покажет перенесенную болезнь, это не дает никакой информации, поэтому лечение не требуется.

Стоит такое "удовольствие" 1500 гривен.

Анализ крови к гельминтам

Повышение уровня может указывать на то, что у ребенка есть антитела к определенному гельминту, но не подтверждает тот факт, что они находятся сейчас.

Обходится анализ 1700 гривен.

Тест на лактозную переносимость

Этот анализ не подтверждает непереносимость. Вероятно, у ребенка может возникнуть непереносимость с возрастом, но это не факт.

Стоимость 500 грн.

Анализ пищевой аллергии

Этот тест покажет, что вы знакомы с продуктом, но не свидетельствует о том, что у вас непереносимость определенного продукта питания.

Такой анализ стоит 5000 гривен.

Какие-либо анализы перед вакцинацией ребенка делать не нужно, все патологии проявляются клинически, а не с анализами крови и мочи.

Обычно за них просят примерно 440 гривен.