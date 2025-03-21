Лікар назвав вітамін, який бореться з болем у спині

Мідь може допомагати уникнути болю в спині завдяки своїм унікальним властивостям. Вітамін сприяє зменшенню запалення та покращенню кровообігу, що позитивно впливає на стан хребта.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -сторінку відомого американського лікаря Еріка Берга.

Що варто знати

За словами медика, цей мінерал часто не помічають, попри те, що його нестача пов’язана з деякими проблемами з нервами. Він рекомендує людям, які відчувають біль від радикуліту, проконсультуватися зі своїм лікарем про можливе збільшення споживання міді.

Біль виникає, коли сідничний нерв, який проходить від сідниць до кожної ноги, пошкоджується, часто внаслідок грижі міжхребцевого диска або розростання кістки, що чинить тиск на нервові корінці в поперековому відділі хребта.

Сідничний нерв є найдовшим і найбільшим в організмі, і 90% випадків "ішіасу" стосуються "дисків" у хребті. Він пояснив, що радикуліт зазвичай виникає внаслідок проблеми з диском. Дефіцит міді лежить в основі багатьох проблем з диском. Добавки з міді можуть допомогти зменшити біль.

Нестача міді може призвести до проблем з нервами, ослаблення сполучних тканин і більшої ймовірності подразнення нервів і дискомфорту. З часом цей дефіцит може спричинити м’язову слабкість, зменшення колагену.

Мідь відіграє вирішальну роль у підтримці здоров’я та функціонування нервів, а недоліки можуть призвести до пошкодження. Здавлення сідничного нерва може спричинити біль у сідничному нерві, який є дискомфортом, що прострілює ногу.

Причини дефіциту міді

Основні причини дефіциту міді:

нестача міді в раціоні

інтенсивні фізичні вправи

вживання великої кількості цинку, заліза, калію або ніацину

споживання збагачених борошняних виробів

надмірна пітливість

стрес або високий рівень кортизолу

споживання занадто великої кількості цукру, кави та алкоголю

Включення достатньої кількості міді у ваш раціон є життєво важливим. Тому варто їсти продукти, багаті цим мінералом, такі як печінка, устриці, молюски, темний шоколад без цукру та кеш'ю.

До того ж Берг зазначив, що нестача вітаміну B6 є потенційною причиною синдрому зап’ястного каналу.

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