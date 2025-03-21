Врач назвал витамин, который борется с болью в спине
Медь может помогать избежать боли в спине благодаря своим уникальным свойствам. Витамин способствует уменьшению воспаления и улучшению кровообращения, что положительно влияет на состояние позвоночника.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-страницу известного американского врача Эрика Берга.
Что стоит знать
По словам медика, этот минерал часто не замечают, несмотря на то, что его недостаток связан с некоторыми проблемами с нервами. Он рекомендует людям, которые испытывают боль от радикулита, проконсультироваться со своим врачом о возможном увеличении потребления меди.
Боль возникает, когда седалищный нерв, который проходит от ягодиц к каждой ноге, повреждается, часто в результате грыжи межпозвоночного диска или разрастания кости, что оказывает давление на нервные корешки в поясничном отделе позвоночника.
Седалищный нерв является самым длинным и большим в организме, и 90% случаев "ишиаса" касаются "дисков" в позвоночнике. Он объяснил, что радикулит обычно возникает вследствие проблемы с диском. Дефицит меди лежит в основе многих проблем с диском. Добавки с медью могут помочь уменьшить боль.
Недостаток меди может привести к проблемам с нервами, ослаблению соединительных тканей и большей вероятности раздражения нервов и дискомфорта. Со временем этот дефицит может вызвать мышечную слабость, уменьшение коллагена.
Медь играет решающую роль в поддержании здоровья и функционирования нервов, а недостатки могут привести к повреждению. Сдавливание седалищного нерва может вызвать боль в седалищном нерве, которая является дискомфортом, простреливающим ногу.
Причины дефицита меди
Основные причины дефицита меди:
- недостаток меди в рационе питания
- интенсивные физические упражнения
- употребление большого количества цинка, железа, калия или ниацина
- потребление обогащенных мучных изделий
- чрезмерная потливость
- стресс или высокий уровень кортизола
- потребление слишком большого количества сахара, кофе и алкоголя
Включение достаточного количества меди в ваш рацион является жизненно важным. Поэтому стоит есть продукты, богатые этим минералом, такие как печень, устрицы, моллюски, темный шоколад без сахара и кешью.
К тому же Берг отметил, что недостаток витамина B6 является потенциальной причиной синдрома запястного канала.
Вас может заинтересовать
- Тренер назвала 6 полезных упражнений для укрепления мышц
- Что категорически нельзя делать при болях в спине
- Физиотерапевт называла позу сна, которая вредит позвоночнику и приводит к боли в спине
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.