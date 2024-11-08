Фізіотерапевт назвала позу сну, яка шкодить хребту та призводить до болю в спині
Погана поза під час сну може сильно напружувати хребет та призвести до болю у спині. Експерт розповіла, якої пози сну уникати, а якій надати переваги для загального самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Якої пози уникати
Фізіотерапевт Семмі Марго розповіла, коли справа доходить до сну, то люди зазвичай приймають одне з чотирьох основних положень: на правому боці, лівому, на животі або спині.
"Я рекомендую зберігати "середню позицію". Це означає, що голова та шия повинні бути на одній лінії з хребтом, щоб уникнути непотрібного навантаження та забезпечити збалансовану підтримку", - йдеться у повідомленні.
За словами експерта, для тих, хто спить на животі, звичайні пози включають або лежання з руками з боків, або охоплення подушки. Деякі навіть обіймають подушку руками, повертаючи голову набік. Однак, такої пози варто уникати, адже вона передбачає повертання шиї занадто сильно вбік, збільшуючи ризик асиметричного стресу.
Ті, хто регулярно спить на спині, також повинні пам’ятати про правильне положення. Зокрема, сон на спині має різні варіанти: руки опущені з боків або підняті біля подушки. Однак, якщо ви спите на спині, намагайтеся не витягувати ноги занадто прямо, оскільки це може вигнути спину, потенційно напружуючи нижню частину тіла.
Якщо ви відчуваєте біль у спині, можна спробувати матрац з піни з ефектом пам’яті. Він доповнює контури тіла, пропонуючи цілеспрямоване скидання тиску та навантаження на чутливі зони.
До того ж такий матрац допомагає зменшити біль і дискомфорт, підтримуючи тіло в одному місці.
Які продукти шкодять сну
Існують продукти, які негативно позначаються на якості сну:
- кофеїн, на який багата кава, шоколад, чай та енергетичні напої, перешкоджає здоровому сну. Тому вживати такі продукти перед сном не потрібно
- жирна їжа засвоюється довго й поки це відбувається, організм працює, а не відпочиває
- продукти, що містять прості цукри: випічка, цукерки, варення, соуси промислового виробництва, молочна продукція з добавками, дуже солодкі фрукти
- червоне м'ясо. Навіть, якщо перед сном розігрався звірячий апетит, не варто його вживати в їжу. Воно містить багато жирів і білків, а це значить, що організму не вистачить часу його перетравити
- гостра їжа викликає дискомфорт у шлунку, печію, здуття живота, що точно не сприятиме міцному сну
- алкоголь у невеликій кількості здатен викликати сонливість, але, якщо регулярно вживати великі дози, то це може призвести до проблем зі сном
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