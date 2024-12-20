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Лікар назвав страви, які можуть допомогти прискорити ріст волосся

Які страви сприяють росту волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі страви на святковому різдвяному столі можуть сприяти росту волосся. Лікар назвав корисні продукти, яким варто віддавати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Які страви та продукти корисні для волосся

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