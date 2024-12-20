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Врач назвал блюда, которые могут помочь ускорить рост волос

Какие блюда способствуют росту волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые блюда на праздничном рождественском столе могут способствовать росту волос. Врач назвал полезные продукты, которым стоит отдавать предпочтение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие блюда и продукты полезны для волос

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