Врач назвал блюда, которые могут помочь ускорить рост волос

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какие блюда и продукты полезны для волос

Индейка

Доктор Абдулазиз Балви, ведущий хирург по пересадке волос поделился, что индейка - еще одна рождественская еда, которая богата белком и витаминами группы В.

Она является ключевой для того, чтобы помочь коже головы оставаться здоровой, поскольку все витамины группы B выполняют важную функцию. Эксперт говорит, что витамин B2 помогает метаболизировать питательные вещества в волосяном фолликуле, чтобы способствовать росту волос.

Витамин B5 увлажняет кожу головы, создавая идеальную среду для роста волос, а витамин B12 играет ключевую роль в производстве богатых кислородом эритроцитов, которые способствуют здоровью волосяные фолликулы.

Орехи

Горстка грецких орехов и миндаля является отличным источником омега-3, витамина Е и цинка, поэтому будет поддерживать фолликулы для здорового роста волос.

Витамин Е предотвращает окислительный стресс и свободные радикалы от повреждения кожи головы и волосяных фолликулов, создавая здоровую среду для роста волос. Цинк является еще одним важным минералом, который поддерживает здоровье волос, поскольку он производит кератин - белок, который формирует структуру волос.

Употребление орехов, наполненных этими витаминами и минералами, является хорошим способом ускорить рост волос и может быть полезным для тех, кто испытывает уменьшение густоты волос.

Блинчики с копченым лососем

Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, протеином, селеном и витаминами, которые укрепляют и увлажняют волосяные фолликулы, уменьшая сухость кожи головы и предотвращая выпадение волос.

В исследования выяснили, что женщины, которые принимали добавки с омега-3, сообщили о значительном улучшении густоты волос и уменьшении их выпадения. Организм естественным образом не производит Омега-3 жирные кислоты, поэтому эти полезные вещества поступают только с пищей и добавками.

Рождественские блины с лососем - идеальный вариант, чтобы добавить это основное питательное вещество в свой рацион.

Пастернак

Если вы любите пастернак как часть своего праздничного застолья, это еще один отличный способ ускорить рост волос, поскольку он содержит цинк, витамин B6, витамин E и витамин C.

Витамин B6 необходим для роста и восстановления ткани волос. Он улучшает кератин и стимулирует отрастание волос, что приводит к увеличению плотности.

Этот витамин помогает клеткам волос получать аминокислоты, необходимые для производства белков, делая волосы гуще и здоровее и способствуя росту.

Когда стоит беспокоиться о выпадении волос

Ежедневно человек теряет от 50 до 100 волос и он этого может даже не осознавать. Хотя выпадение волос обычно не вызывает беспокойства, это может быть признаком заболевания.

Есть типы выпадения волос, которые могут быть временными. Они могут быть вызваны: