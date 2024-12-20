Врач назвал блюда, которые могут помочь ускорить рост волос
Некоторые блюда на праздничном рождественском столе могут способствовать росту волос. Врач назвал полезные продукты, которым стоит отдавать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какие блюда и продукты полезны для волос
Индейка
Доктор Абдулазиз Балви, ведущий хирург по пересадке волос поделился, что индейка - еще одна рождественская еда, которая богата белком и витаминами группы В.
Она является ключевой для того, чтобы помочь коже головы оставаться здоровой, поскольку все витамины группы B выполняют важную функцию. Эксперт говорит, что витамин B2 помогает метаболизировать питательные вещества в волосяном фолликуле, чтобы способствовать росту волос.
Витамин B5 увлажняет кожу головы, создавая идеальную среду для роста волос, а витамин B12 играет ключевую роль в производстве богатых кислородом эритроцитов, которые способствуют здоровью волосяные фолликулы.
Орехи
Горстка грецких орехов и миндаля является отличным источником омега-3, витамина Е и цинка, поэтому будет поддерживать фолликулы для здорового роста волос.
Витамин Е предотвращает окислительный стресс и свободные радикалы от повреждения кожи головы и волосяных фолликулов, создавая здоровую среду для роста волос. Цинк является еще одним важным минералом, который поддерживает здоровье волос, поскольку он производит кератин - белок, который формирует структуру волос.
Употребление орехов, наполненных этими витаминами и минералами, является хорошим способом ускорить рост волос и может быть полезным для тех, кто испытывает уменьшение густоты волос.
Блинчики с копченым лососем
Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, протеином, селеном и витаминами, которые укрепляют и увлажняют волосяные фолликулы, уменьшая сухость кожи головы и предотвращая выпадение волос.
В исследования выяснили, что женщины, которые принимали добавки с омега-3, сообщили о значительном улучшении густоты волос и уменьшении их выпадения. Организм естественным образом не производит Омега-3 жирные кислоты, поэтому эти полезные вещества поступают только с пищей и добавками.
Рождественские блины с лососем - идеальный вариант, чтобы добавить это основное питательное вещество в свой рацион.
Пастернак
Если вы любите пастернак как часть своего праздничного застолья, это еще один отличный способ ускорить рост волос, поскольку он содержит цинк, витамин B6, витамин E и витамин C.
Витамин B6 необходим для роста и восстановления ткани волос. Он улучшает кератин и стимулирует отрастание волос, что приводит к увеличению плотности.
Этот витамин помогает клеткам волос получать аминокислоты, необходимые для производства белков, делая волосы гуще и здоровее и способствуя росту.
Когда стоит беспокоиться о выпадении волос
Ежедневно человек теряет от 50 до 100 волос и он этого может даже не осознавать. Хотя выпадение волос обычно не вызывает беспокойства, это может быть признаком заболевания.
Есть типы выпадения волос, которые могут быть временными. Они могут быть вызваны:
- болезнью
- стрессом
- потерей веса
- дефицитом железа
Ранее трихолог называла прибор, который вреден для кожи головы и приводит к выпадению волос.
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