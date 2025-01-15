Лікар назвав популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком

Що варто знати

Отримувати всю необхідну кількість заліза потрібно за допомогою здорового збалансованого харчування.

Чому з молоком не можна приймати добавку

Варто приймати таблетки, запиваючи лише водою, оскільки молоко перешкоджає потраплянню заліза в організм.





серцебиття

шкіра стала блідою



Де шукати залізо

Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.

Залізо у тваринних продуктах - червоному м’ясі, печінці, кров’янці - у 55-60% знаходиться в гемовій формі. В цьому разі іон заліза зв’язаний із великою органічною молекулою, що утримує його.

Негемове залізо є в добавках та рослинній їжі. Найбільше заліза міститься в горіхах, бобових, гречці, чорносливі та куразі, зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті (кейл).

Щоб запобігти браку заліза, необхідно: