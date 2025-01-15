Лікар назвав популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком

Залізо є важливим мікроелементом, який потрібно отримувати з продуктів харчування. Лікар розповів, що при прийомі такого вітаміну варто уникати вживання молочних продуктів і цьому є важливе пояснення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського доктора Кукадіа Сураджа.
Отримувати всю необхідну кількість заліза потрібно за допомогою здорового збалансованого харчування.
Варто приймати таблетки, запиваючи лише водою, оскільки молоко перешкоджає потраплянню заліза в організм.
Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.
Залізо у тваринних продуктах - червоному м’ясі, печінці, кров’янці - у 55-60% знаходиться в гемовій формі. В цьому разі іон заліза зв’язаний із великою органічною молекулою, що утримує його.
Негемове залізо є в добавках та рослинній їжі. Найбільше заліза міститься в горіхах, бобових, гречці, чорносливі та куразі, зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті (кейл).
Щоб запобігти браку заліза, необхідно:
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