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Лікар назвав популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком

Чим важливе залізо та як правильно приймати таку добавку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Залізо є важливим мікроелементом, який потрібно отримувати з продуктів харчування. Лікар розповів, що при прийомі такого вітаміну варто уникати вживання молочних продуктів і цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського доктора Кукадіа Сураджа.

Що варто знати

Отримувати всю необхідну кількість заліза потрібно за допомогою здорового збалансованого харчування.

Чому з молоком не можна приймати добавку

Варто приймати таблетки, запиваючи лише водою, оскільки молоко перешкоджає потраплянню заліза в організм.

  •  серцебиття
  • шкіра стала блідою

Де шукати залізо

Залізо є в продуктах і рослинного, і тваринного походження, але в різній формі.

Залізо у тваринних продуктах - червоному м’ясі, печінці, кров’янці - у 55-60% знаходиться в гемовій формі. В цьому разі іон заліза зв’язаний із великою органічною молекулою, що утримує його.

Негемове залізо є в добавках та рослинній їжі. Найбільше заліза міститься в горіхах, бобових, гречці, чорносливі та куразі, зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті (кейл).

Щоб запобігти браку заліза, необхідно:

  • дітям слід раз на рік робити аналіз крові 
  • жінкам слід бути уважними до менструального циклу та крововтрат
  • якщо у вас понижена секреція шлунку або є захворювання шлунково-кишкового тракту, пильнуйте рівень гемоглобіну 
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