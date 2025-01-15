Врач назвал популярную добавку, которую нельзя принимать вместе с молоком

Железо является важным микроэлементом, который нужно получать из продуктов питания. Врач рассказал, что при приеме такого витамина стоит избегать употребления молочных продуктов и этому есть важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского доктора Кукадиа Сураджа.
Получать все необходимое количество железа нужно с помощью здорового сбалансированного питания.
Стоит принимать таблетки, запивая только водой, поскольку молоко препятствует попаданию железа в организм.
Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.
Железо в животных продуктах - красном мясе, печени, кровянке - в 55-60% находится в гемовой форме. В этом случае ион железа связан с большой органической молекулой, удерживающей его.
Негемовое железо есть в добавках и растительной пище. Больше всего железа содержится в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, зелени, в частности, крапиве и листовой капусте (кейл).
Чтобы предотвратить нехватку железа, необходимо:
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