Врач назвал популярную добавку, которую нельзя принимать вместе с молоком

Что стоит знать

Получать все необходимое количество железа нужно с помощью здорового сбалансированного питания.

Почему с молоком нельзя принимать добавку

Стоит принимать таблетки, запивая только водой, поскольку молоко препятствует попаданию железа в организм.





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Где искать железо

Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.

Железо в животных продуктах - красном мясе, печени, кровянке - в 55-60% находится в гемовой форме. В этом случае ион железа связан с большой органической молекулой, удерживающей его.

Негемовое железо есть в добавках и растительной пище. Больше всего железа содержится в орехах, бобовых, гречке, черносливе и кураге, зелени, в частности, крапиве и листовой капусте (кейл).

Чтобы предотвратить нехватку железа, необходимо: