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Лікар назвав нову маловідому користь яблучного оцту для організму

Чим корисний яблучний оцет для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яблучний оцет часто рекламують як оздоровчий напій. Як виявилось, такий продукт має ще одну приховану перевагу для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американського лікаря Еріка Берга.

Чим корисний яблучний оцет

"Як хороші бактерії, так і шкідливі можуть переходити в стан спокою. Мікроби в стані спокою захищені від багатьох впливів навколишнього середовища та хімічних речовин, особливо антибіотиків", - зазначив лікар.

Такий розчин краще не пити у концентрованому вигляді, адже він містить кислоти, які подразнюють стравохід. Після приймання продукту, обов'язково прополощіть ротову порожнину, щоб захистити зуби.

В деяких людей яблучний оцет може спричинити нудоту та розлади шлунка. Тому, якщо ви відчули такі симптоми, негайно припиніть вживання та зверніться до лікаря.

Яблучний оцет може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, зокрема, проносними, діуретиками і інсуліном. 

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