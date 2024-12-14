Лікар назвав нову маловідому користь яблучного оцту для організму

Чим корисний яблучний оцет

"Як хороші бактерії, так і шкідливі можуть переходити в стан спокою. Мікроби в стані спокою захищені від багатьох впливів навколишнього середовища та хімічних речовин, особливо антибіотиків", - зазначив лікар.

Такий розчин краще не пити у концентрованому вигляді, адже він містить кислоти, які подразнюють стравохід. Після приймання продукту, обов'язково прополощіть ротову порожнину, щоб захистити зуби.

В деяких людей яблучний оцет може спричинити нудоту та розлади шлунка. Тому, якщо ви відчули такі симптоми, негайно припиніть вживання та зверніться до лікаря.

Яблучний оцет може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, зокрема, проносними, діуретиками і інсуліном.