Лікар назвав нову маловідому користь яблучного оцту для організму

Яблучний оцет часто рекламують як оздоровчий напій. Як виявилось, такий продукт має ще одну приховану перевагу для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американського лікаря Еріка Берга.
"Як хороші бактерії, так і шкідливі можуть переходити в стан спокою. Мікроби в стані спокою захищені від багатьох впливів навколишнього середовища та хімічних речовин, особливо антибіотиків", - зазначив лікар.
Такий розчин краще не пити у концентрованому вигляді, адже він містить кислоти, які подразнюють стравохід. Після приймання продукту, обов'язково прополощіть ротову порожнину, щоб захистити зуби.
В деяких людей яблучний оцет може спричинити нудоту та розлади шлунка. Тому, якщо ви відчули такі симптоми, негайно припиніть вживання та зверніться до лікаря.
Яблучний оцет може взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами, зокрема, проносними, діуретиками і інсуліном.
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