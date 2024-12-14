Врач назвал новую малоизвестную пользу яблочного уксуса для организма

Яблочный уксус часто рекламируют как оздоровительный напиток. Как оказалось, такой продукт имеет еще одно скрытое преимущество для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.
"Как хорошие бактерии, так и вредные могут переходить в состояние покоя. Микробы в покое защищены от многих воздействий окружающей среды и химических веществ, особенно антибиотиков", - отметил врач.
Такой раствор лучше не пить в концентрированном виде, ведь он содержит кислоты, которые раздражают пищевод. После приема продукта, обязательно прополощите полость рта, чтобы защитить зубы.
У некоторых людей яблочный уксус может вызвать тошноту и расстройства желудка. Поэтому, если вы почувствовали такие симптомы, немедленно прекратите употребление и обратитесь к врачу.
Яблочный уксус может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, в частности слабительными, диуретиками и инсулином.
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