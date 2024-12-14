Врач назвал новую малоизвестную пользу яблочного уксуса для организма

Чем полезен яблочный уксус

"Как хорошие бактерии, так и вредные могут переходить в состояние покоя. Микробы в покое защищены от многих воздействий окружающей среды и химических веществ, особенно антибиотиков", - отметил врач.

Такой раствор лучше не пить в концентрированном виде, ведь он содержит кислоты, которые раздражают пищевод. После приема продукта, обязательно прополощите полость рта, чтобы защитить зубы.

У некоторых людей яблочный уксус может вызвать тошноту и расстройства желудка. Поэтому, если вы почувствовали такие симптомы, немедленно прекратите употребление и обратитесь к врачу.

Яблочный уксус может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, в частности слабительными, диуретиками и инсулином.