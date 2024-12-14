Врач назвал новую малоизвестную пользу яблочного уксуса для организма

Яблочный уксус часто рекламируют как оздоровительный напиток. Как оказалось, такой продукт имеет еще одно скрытое преимущество для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал американского врача Эрика Берга.

Чем полезен яблочный уксус

Большинство людей знают, что яблочный уксус полезен для пищеварения, помогает при вздутии живота, расстройстве пищеварения и кислотном рефлюксе.

По словам врача, есть еще одна большая польза напитка, о котором мало кто знает. Как оказалось, яблочный уксус помогает кишечным микробам.

"Как хорошие бактерии, так и вредные могут переходить в состояние покоя. Микробы в покое защищены от многих воздействий окружающей среды и химических веществ, особенно антибиотиков", - отметил врач.

Достаточное количество витамина D в количестве не менее 10 000 МЕ в день может помочь поддерживать патогенные микробы в состоянии ремиссии. Добавьте 1 столовую ложку яблочного уксуса в стакан и каждый вечер соломинкой выпивайте, чтобы поддерживать полезные микробы.

Считается, что яблочный уксус помогает похудеть, снижает уровень холестерина, уровень сахара в крови и симптомы диабета. Однако клинических доказательств в поддержку этих утверждений мало.

Важно соблюдать осторожность при употреблении такого напитка и обратиться к врачу, прежде чем менять свой рацион или образ жизни.

"Уксус очень кислый, и употребление его в неразбавленном виде может повредить зубную эмаль и навредить пищеводу. Лучше всего добавлять его в пищу в небольших количествах (например, в заправку для салатов) или пить разбавленным большим количеством воды", - добавил медик.

Противопоказания и вред

Такой раствор лучше не пить в концентрированном виде, ведь он содержит кислоты, которые раздражают пищевод. После приема продукта, обязательно прополощите полость рта, чтобы защитить зубы.

У некоторых людей яблочный уксус может вызвать тошноту и расстройства желудка. Поэтому, если вы почувствовали такие симптомы, немедленно прекратите употребление и обратитесь к врачу.

Яблочный уксус может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, в частности слабительными, диуретиками и инсулином.