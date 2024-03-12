Чи бувають у чоловіків гормональні цикли та як вони проявляються

Жінки дуже добре знають, що таке коливання гормонів, бо це явище їх супроводжує майже усе життя. Щомісячний менструальний цикл викликає ці коливання і тільки після настання менопаузи все припиняється. Вчені впевнені, що й у чоловіків можуть бути гормональні коливання, але вони виглядають зовсім інакше.

Які гормональні коливання бувають у чоловіків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Popular Science.

Чи бувають гормональні цикли у чоловіків

За словами вчених, у чоловіків також бувають гормональні цикли. Рівень тестостерону переважно досягає максимуму зранку, ймовірно у зв'язку з циркадними ритмами, а потім знижується протягом дня. Фізичні вправи можуть спричинити короткочасні стрибки.

Деякі дослідники вважають, що чоловічі гормони змінюються залежно від пори року. Дослідження 2003 року показало, що рівень тестостерону у чоловіків в одному норвезькому місті досяг найнижчого рівня влітку та досяг максимуму пізньої осені.

Дослідження данських чоловіків виявило подібні сезонні зміни (за дещо іншим графіком). Якщо ці ритми реальні, вони можуть бути пов’язані з перебуванням на сонці, літніми тренуваннями або збільшенням ваги взимку.

Але дослідження, проведені в сонячному Сан-Дієго та Бостоні, не змогли повторити скандинавські відкриття. У огляді 2012 року урологи Медичного коледжу Бейлора в Х’юстоні дійшли висновку, що "існують деякі докази, які підтверджують уявлення" про сезонні цикли, але попередили, що необхідні додаткові дослідження.

Ендокринолог Петер Селек з Університету Коменського в Словаччині вважає, що у чоловіків також є регулярний щомісячний гормональний цикл. У 2002 році він опублікував дослідження, яке показало, що і чоловіки, і жінки відчувають приблизно місячні ритми тестостерону.

Рівень у чоловічій слині різко досягає максимуму на 18 день 30-денного циклу. Висновки Селека не були відтворені або прийняті в польових умовах, але він залишається переконаним: "Я шукав літературу в пошуках негативних результатів, але нічого не знайшов".

Селек додає, що якби у жінок не було кровотечі, дослідницький заклад, ймовірно, також скептично ставився б до їхніх місячних циклів.

Що впливає на рівень тестостерону

Інтенсивні фізичні вправи, у томи числі й важка фізична робота, силові тренування, сприяють підвищенню рівня тестостерону.

А от нестача сну і постійне недосипання призводить до зниження рівня тестостерону. Тому якісний та достатній сон важливий не тільки для жінок, а й для чоловіків.

Дієта, багата на білок, здорові жири та мікроелементи, такі як цинк і вітамін Д, може сприяти підтримці нормального рівня тестостерону. Рівень тестостерону пов'язаний також з рівнем жиру в організмі. Менше жиру - збільшується рівень гормону.

Рівень гормонів у чоловіків також знижується природним чином з віком. Після 30 років він починає падати у середньому на 0,5-1% нижче початкового рівня на рік.