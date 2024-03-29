ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач назвал неожиданный признак недостатка витамина D: обратите внимание

Пятница 29 марта 2024 13:22
UA EN RU
Врач назвал неожиданный признак недостатка витамина D: обратите внимание Врач назвал скрытый признак недостатка витамина Д (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Американский диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард рассказала о скрытых признаках витамина D, на которые преимущественно не обращают внимания.

Какие это признаки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий эксперта для Daily Mail.

По словам Хиллард, снижение либидо может свидетельствовать о неполноценном питании и отсутствии необходимого количества витамина D в рационе. Еще один признак включает боли в мышцах, костях и/или суставах, головную боль, усталость и чувство покалывания в руках и ногах.

Главное предназначение витамина D – обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Также этот витамин укрепляет иммунную систему и помогает снизить риск развития некоторых заболеваний, например рассеянного склероза и сахарного диабета.

А вот недостаток витамина D очень негативно сказывается на выработке важного для мужчин гормона – тестостерона. Апатия, плохое настроение и упадок сил могут стать причиной снижения либидо у женщин.

Другими симптомами дефицита этого витамина могут быть боли в области головы, мышцах, костях и суставах, ощущение покалывания в руках и ногах.

Восполнить недостаток витамина D можно с помощью добавок или коррекции питания, увеличив в рационе рыбы, особенно сардин, яиц и грибов.

Кроме того, весной получить этот витамин можно с помощью частых прогулок в солнечную погоду.

Для оптимального здоровья появляется все больше доказательств того, что необходимы более высокие дозы витамина D от 25 до 50 мкг, особенно для пожилых людей, поскольку способность синтезировать витамин D снижается в более старшем возрасте.

Раньше мы писали о том, бывают ли у мужчин гормональные циклы и как они проявляются.

А еще рассказывали о том, какие четыре признака укажут, что с вашим организмом что-то не в порядке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вітамін D Витамины Интимная жизнь
NEWS
"Наступление" на Харьков, фронт, мобилизация и ротация: главное из интервью Сырского
"Наступление" на Харьков, фронт, мобилизация и ротация: главное из интервью Сырского