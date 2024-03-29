Врач назвал неожиданный признак недостатка витамина D: обратите внимание

Американский диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард рассказала о скрытых признаках витамина D, на которые преимущественно не обращают внимания.

Какие это признаки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий эксперта для Daily Mail.

По словам Хиллард, снижение либидо может свидетельствовать о неполноценном питании и отсутствии необходимого количества витамина D в рационе. Еще один признак включает боли в мышцах, костях и/или суставах, головную боль, усталость и чувство покалывания в руках и ногах.

Главное предназначение витамина D – обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Также этот витамин укрепляет иммунную систему и помогает снизить риск развития некоторых заболеваний, например рассеянного склероза и сахарного диабета.

А вот недостаток витамина D очень негативно сказывается на выработке важного для мужчин гормона – тестостерона. Апатия, плохое настроение и упадок сил могут стать причиной снижения либидо у женщин.

Другими симптомами дефицита этого витамина могут быть боли в области головы, мышцах, костях и суставах, ощущение покалывания в руках и ногах.

Восполнить недостаток витамина D можно с помощью добавок или коррекции питания, увеличив в рационе рыбы, особенно сардин, яиц и грибов.

Кроме того, весной получить этот витамин можно с помощью частых прогулок в солнечную погоду.

Для оптимального здоровья появляется все больше доказательств того, что необходимы более высокие дозы витамина D от 25 до 50 мкг, особенно для пожилых людей, поскольку способность синтезировать витамин D снижается в более старшем возрасте.