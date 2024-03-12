Усього чотири приховані ознаки вкажуть, що з вашим організмом щось не в порядку

Ви часто відчуваєте втому і при цьому почуваєте себе не в найкращій формі? Але при цьому не можете сказати, що на щось хворі. Є чотири ознаки у повсякденному житті, що часто не беруть до уваги, які можуть сигналізувати про проблеми в організмі.

Які 4 ознаки скажуть, що у вас є проблеми зі здоров'ям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Тіло людини може витримати багато і бути досить міцним. Ознаки хвороби або перевтоми не завжди чітко помітні або ж ми не надаємо значення цим "дзвіночкам", списуючи їх на звичайну втому або ще щось.

Проблеми із травленням

Запор, метеоризм чи спазми: на наше травлення впливає безліч різних чинників, і може швидко стати незбалансованим. Однак якщо ви страждаєте на такі проблеми з травленням регулярно або навіть щодня, ви повинні розуміти це як попереджувальний сигнал вашого організму.

За цим може стояти неправильне харчування, шкідливі звички життя, психологічні причини, які нас буквально засмучують або, у гіршому випадку, навіть серйозні захворювання.

Якщо, попри більш усвідомлену дієту, нічого не покращає, зверніться до лікаря, щоб перевірити наявність проблем із травленням.

Втрата волосся

Останнім часом у вашій гребінці було багато волосся? Не пов'язуйте це лише з віком чи своєю уявою. Гостра втрата волосся часто спричинена стресом! Попри те, що у кожного з нас бувають стресові фази, до такого явного сигналу свого організму обов'язково варто поставитися серйозно.

Постарайтеся приділяти собі більше часу та періодів відпочинку - інакше стрес може призвести до більш серйозних та довгострокових проблем. Дієта також може бути винна: переконайтеся, що ви отримуєте достатньо поживних речовин та вітамінів. Якщо не стане краще, зверніться до лікаря.

Ви постійно втомлюєтеся

Багатьом із нас знайоме постійне почуття втоми, і вони вважають це майже нормою. Але стоп! До хронічної втоми не можна ставитися легковажно.

Постійна нестача сну вкрай шкідлива для здоров'я і може спричинити не тільки збільшення ваги, а й серйозні проблеми зі здоров'ям.

Обов'язково постарайтеся збільшити тривалість та якість сну. Якщо ви постійно відчуваєте втому, попри те, що виспалися, обов'язково зверніться до лікаря.

Часті головні болі

З головними болями знайомий кожен, і у багатьох людей вони виникають частіше. Зазвичай ми списуємо це на нестачу сну чи напружений день - і, можливо, навіть приймаємо знеболювальне. Цими скаргами наш організм хоче сказати нам щось важливе: він перевантажений!

Звичайно, ми можемо впоратися зі стомливим днем або важкої ночі. Знеболююче також допомагає нам пережити особливу подію, яку ми не можемо пропустити.

Але той, хто регулярно страждає від головного болю та ігнорує це як знак свого організму, має очікувати серйозних наслідків. Постійне недосипання, стрес та нездоровий спосіб життя можуть призвести до психічних та фізичних захворювань.