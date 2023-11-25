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Лікар назвав найнебезпечнішу та шкідливу вправу, яку багато хто виконує вдома

Названа найшкідливіша фізична вправа (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ми часто вдома виконуємо фізичні вправи, аби підтримати тіло в тонусі, схуднути чи просто заради регулярного навантаження на організм. І часом такі вправи можуть сильно нашкодити.

Яка фізична вправа буде найшкідливіша, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За словам спеціаліста, шкідливою вправою може стати будь-яка вправа, якщо виконувати її неправильно. Особливо це стосується навантажень. Він нагадує, що усі вправи потрібно робити правильно, інакше - вони можуть сильно нашкодити.

"Пам'ятайте: всі є ліки, все є яд. Все залежить від використання. Якщо неправильно робити станову тягу, то вилізе міжпозвонкова кила, наприклад. Велика амплітуда - рвуться м'язи та сухожилля. Якщо виконувати її правильно - буде тільки користь", - підкреслює Юрій Габорець.

Також він зазначив, що найшкідливішою фізичною вправою може стати та, яку ви починаєте роботи без підготовки - це максимальна амплітуда без розминки. Це зворотні віджимання, це піднімання корпусу, висячі головою вниз.

"Найшкідливіше - те, від чого темніє в очах. Завжди консультуйтеся з професіоналами, як правильно робити, і буде мінімальне травмування і максимум користі", - зауважує лікар.

Раніше ми розповідали про те, як виконувати прості вправи для зміцнення спини та попереку вдома.

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