Врач назвал добавку №1, которую следует принимать, если вы стареете

Люди очень часто обращаются к пищевым добавкам для улучшения здоровья, когда они стареют. Под руководством врача они могут помочь восполнить пробелы в питательных веществах и, если они исчерпаны, восстановить уровень разных витаминов, минералов, аминокислот и ферментов до оптимального уровня.

Какую именно добавку нужно принимать, чтобы затормозить старение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mayo Clinic.

Какую добавку принимать против старения организма?

Врач медицинских наук Брен Бауэр, директор по исследованиям Программы дополнительной и интегративной медицины клиники Мэйо, недавно обсудил этот вопрос в интервью для подкаста о здоровом старении.

По его словам, хотя ряд добавок может быть широко полезен, витамин D выделяется как добавка номер один для пожилых людей.

Все мы знаем, что витамин D очень важен для организма.

"Думаю, большинство из нас знают, что это важно для здоровья костей. И, конечно, когда мы стареем, как мужчины, так и женщины подвергаются риску развития остеопороза или остеопении", - рассказал Бауэр.

"Но есть также доказательства того, что слишком низкий уровень витамина D может иметь много негативных последствий не только для костей, но, возможно, для иммунной функции, возможно даже для работы мышц. У нас есть несколько интересных исследований с пожилыми людьми с низким содержанием витамина D, которые более подвержены падениям", - продолжил эксперт.

Бауэр говорит, что низкий уровень витамина D также связан с повышенным риском снижения когнитивных функций и что добавки могут являться ценной частью более широкого плана защиты когнитивного здоровья.

На самом деле врач отмечает, что перед тем, как начать принимать какие-либо добавки, вы должны сдать анализы у своего семейного врача.