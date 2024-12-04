Лікар назвав 7 суперпродуктів, які борються зі зморшками та захищають від раку

Продукти харчування можуть допомогти наситити організм вітамінами та захищати від хвороб. Лікар назвав 7 суперпродуктів, які зменшують запалення в організмі та захищають від раку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американського лікаря Еріка Берга.
За словами лікаря, взимку віруси активно поширюються, тому варто обирати корисні продукти, щоб захистити організм з середини.
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