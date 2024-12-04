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Лікар назвав 7 суперпродуктів, які борються зі зморшками та захищають від раку

Лікар назвав 7 продуктів, які корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продукти харчування можуть допомогти наситити організм вітамінами та захищати від хвороб. Лікар назвав 7 суперпродуктів, які зменшують запалення в організмі та захищають від раку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американського лікаря Еріка Берга.

За словами лікаря, взимку віруси активно поширюються, тому варто обирати корисні продукти, щоб захистити організм з середини.

  • містить багато креатину

  • магній і калій
  •  захищає сітківку ока

 

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