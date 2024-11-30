Мають бути на кожній кухні: 6 спецій, які корисні для серця та шкіри

Трави і спеції не тільки підсилюють смак страви, але і є джерелами поживних речовин, що приносять цілу низку переваг для здоров'я. Варто знати про найкорисніші, які здатні захищати імунітет.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 6 видів спецій, які мають бути у раціоні кожного.

Куркума

За словами нутриціолога Олени Піддубної, така спеція робить імунні сигнали більш ефективними, тим самим підтримує створення клітин.

Також знижує запалення в організмі та сприяє здоровʼю серцево-судинної системи.

Цінність рослинних сполук, таких як куркумін, полягає в тому, що вони допомагають організму боротися зі згубним впливом процесу, який називається окисленням. З часом цей процес може спричинити хронічне запалення та, як наслідок, призвести до захворювань.

Дослідження показують, що антиоксидантна та протизапальна дія куркуміну може захистити від деяких факторів, пов’язаних із серцевими захворюваннями, включаючи допомогу в балансі рівня холестерину та артеріального тиску.

М'ята

Містить антимікробні властивості, здатна полегшувати травлення, захищає шкіру та знімає подразнення.

М'ята містить ряд різних поживних речовин, таких як:

Клітковина - підтримує здоровий кишечника

Вітамін А - покращує здоров'я очей і запобігає серцево-судинним захворюванням

Вітамін С - підтримує імунну систему та відновлення тканин

Кальцій - підтримує міцність кісток

Марганець - корисний для роботи мозку та нервів

М’ята також є фантастичним джерелом антиоксидантів, які допомагають захистити тіло від окисного стресу.

Лавровий лист

Містить антиоксидантні та імунопідтримуючі властивості. Корисний для підтримки здорового функціонування імунної системи. Реагує на потогени, запобігаючи при цьому надмірній реакції системи.

Лавровий лист є хорошим джерелом вітаміну А, вітаміну В6 і вітаміну С. Всі ці вітаміни, як відомо, підтримують здорову імунну систему.

Подрібнена столова ложка лаврового листа містить:

5,5 калорій

білки: 0,1 г

жири: 0,1 г

вуглеводи: 1,3 г

Чай з лавровим листом може полегшити напади розладу шлунку. Чай також дуже ароматний, що може допомогти зменшити тиск у пазухах або закладеність носа.

Каєнський перець

Біоактивний капсаїцин в перці здатний ефективно боротися з інфекціями та містить протизапальні властивості.

До того ж спеція допомагає нормалізувати робота серцевого мʼяза.

Такий перець є хорошим джерелом поживних речовин. Зокрема, вони багаті на вітаміни С, А, В6 та К.

Багато людей асоціюють гостру їжу з печією або розладом шлунку. Але для багатьох людей пряність може мати протилежний ефект.

Він збільшує шлунковий сік і вироблення ферментів у шлунку, що допомагає розщеплювати їжу.

Каєнський перець та інші гострі продукти, що містять капсаїцин, тому можуть допомогти схуднути. Гостра їжа може трохи активізувати метаболізм, допомагаючи спалювати калорії. Це також може допомогти вам відчути ситість після їжі.

Кріп

Відновлює пошкодження в організмі, допомагає при безсонні, захищає від втрати кісткової маси та мінеральної щільності кісток.

Кріп містить у своєму складі ефірні олії, які борються зі шкідливими бактеріями та вірусами.

Антиоксиданти, що містяться в зелені, знижують рівень холестерину в крові, тим самим захищаючи серце й судини від низки хронічних захворювань. Кріп має у своєму складі кальцій, магній, марганець і калій, які корисні, зокрема, для кісток та еластичності суглобів.

Імбир

Знімає болі (мігрень, менструації, травні спазми та шлункові розлади). Також тонізує, стимулює та зміцнює організм, захищає клітини організму від старіння.

Імбир також багатий антиоксидантами - сполуками, які запобігають стресу та пошкодженню ДНК клітин організму. Вони допомагають боротися з такими хронічними захворюваннями, як високий кров'яний тиск, хворобами серця та легень, а також сприяють здоровому старінню.