Врач назвал 7 суперпродуктов, которые борются с морщинами и защищают от рака

Продукты питания могут помочь насытить организм витаминами и защищать от болезней. Врач назвал 7 суперпродуктов, которые уменьшают воспаление в организме и защищают от рака.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.
По словам врача, зимой вирусы активно распространяются, поэтому следует выбирать полезные продукты, чтобы защитить организм изнутри.
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