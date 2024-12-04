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Врач назвал 7 суперпродуктов, которые борются с морщинами и защищают от рака

Врач назвал 7 продуктов, которые полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Продукты питания могут помочь насытить организм витаминами и защищать от болезней. Врач назвал 7 суперпродуктов, которые уменьшают воспаление в организме и защищают от рака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.

По словам врача, зимой вирусы активно распространяются, поэтому следует выбирать полезные продукты, чтобы защитить организм изнутри.

  • содержит много креатина

  • магний и калий
  • защищает сетчатку глаз

 

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