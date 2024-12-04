Врач назвал 7 суперпродуктов, которые борются с морщинами и защищают от рака

Продукты питания могут помочь насытить организм витаминами и защищать от болезней. Врач назвал 7 суперпродуктов, которые уменьшают воспаление в организме и защищают от рака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал американского врача Эрика Берга.

По словам врача, зимой вирусы активно распространяются, поэтому следует выбирать полезные продукты, чтобы защитить организм изнутри.

Квашеная капуста

В таком продукте не только низкое содержание углеводов и калорий, но и много клетчатки.

"В квашеной капусте больше всего витамина С среди любых других продуктов", - утверждает доктор Берг.

В одной чашке квашеной капусты содержится более 700 мг витамина С, тогда как ежедневная потребность составляет лишь примерно 75 мг. Витамин С очень важен для коллагена, костей и защиты сердца от повреждения свободными радикалами.

Это очень мощный антиоксидант, и без витамина С вы устаете и быстрее повреждаются. Ваша кожа также становится более морщинистой, и вы выглядите старше.

Пробиотики в квашеной капусте могут помочь защитить от посторонних микробов, которые могут вызвать реакцию иммунной системы. Они могут помочь вывести токсины из печени и восстановить новые здоровые клетки.

Основные преимущества квашеной капусты:

большое содержание витамина С

источник пребиотика и пробиотика

содержит мощные фитонутриенты

легко усваивается

имеет высокое содержание молочной кислоты - повышает иммунную систему

много витамина U, который помогает лечить и предотвращать язву желудка

высокое содержание клетчатки помогает дольше ощущать сытость

Чтобы извлечь максимальную пользу от квашеной капусты, попробуйте включить небольшое ее количество в свой ежедневный рацион.

Руккола

Руккола является отличным источником витамина К, который не только укрепляет кости, но и защищает мозг от повреждения нейронов.

Кроме основных витаминов, руккола содержит достаточное количество кальция, необходимого для структуры костей и зубов, работы нервов и мышц, а также помогает пищеварительным ферментам.

Основные преимущества рукколы:

содержит мощные фитонутриенты

поддерживает работу печени

мало оксалатов

противовоспалительное средство

много оксида азота

содержит большое количество кальция, калия, фолиевой кислоты, магния, витамина С и витамина К1

считается противораковым продуктом

Семга

Доктор Берг рекомендует есть жирный лосось, в котором соотношение жира и белка составляет 1:2.

Лосось - это экологически чистый продукт, богатый белком и полезными омега-3 жирными кислотами.

Она способствует здоровью сердца, снижая уровень холестерина и артериального давления, что является ключевым фактором снижения риска сердечных заболеваний. Основные преимущества лосося:

много селена

содержит омега-3 жирных кислот

богат витамином K2, цинком и кальцием

Печень трески

Жир печени трески наполнен здоровыми жирами, витаминами и антиоксидантами.

Как и обычный рыбий жир, он насыщен высокой концентрацией жирных кислот омега-3, известных своими многочисленными преимуществами для здоровья, такими как уменьшение воспаления и повышение уровня холестерина.

Кроме того, это отличный источник витаминов A и D, каждый из которых предлагает ряд других преимуществ для здоровья. Основные преимущества печени трески:

много омега-3 жирных кислот

содержит витамин А, D, К2 и йод

Говядина

Такое мясо содержит меньшее количество потенциально вредных насыщенных жирных кислот, таких как меристиновая кислота и пальмитиновая кислота.

Основные преимущества говядины:

легко усваивается

низкий инсулиновый индекс

хороший источник аминокислот

много фосфора, селена, цинка, В12, В5, В3, В2 и В6

содержит много креатина

Пекан

Орехи пекан - это источник питательных веществ, который может похвастаться отличным сочетанием белка, полезных жиров и клетчатки, чтобы поддерживать энергией и сытостью.

Они содержат такие необходимые минералы как кальций, магний и калий, которые могут помочь снизить артериальное давление.

Основные преимущества включают:

низкий инсулиновый индекс

много цинка и меди

много витамина В1 и антиоксидантов

мало оксалатов

легко усваиваются

Оливковое масло первого отжима

Это менее обработанный тип оливкового масла. Благодаря этому он сохраняет свои природные антиоксиданты и витамины, которые могут быть утрачены при других методах обработки.

Польза оливкового масла первого отжима такова: