Врач назвал 7 суперпродуктов, которые борются с морщинами и защищают от рака
Продукты питания могут помочь насытить организм витаминами и защищать от болезней. Врач назвал 7 суперпродуктов, которые уменьшают воспаление в организме и защищают от рака.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского врача Эрика Берга.
По словам врача, зимой вирусы активно распространяются, поэтому следует выбирать полезные продукты, чтобы защитить организм изнутри.
Квашеная капуста
В таком продукте не только низкое содержание углеводов и калорий, но и много клетчатки.
"В квашеной капусте больше всего витамина С среди любых других продуктов", - утверждает доктор Берг.
В одной чашке квашеной капусты содержится более 700 мг витамина С, тогда как ежедневная потребность составляет лишь примерно 75 мг. Витамин С очень важен для коллагена, костей и защиты сердца от повреждения свободными радикалами.
Это очень мощный антиоксидант, и без витамина С вы устаете и быстрее повреждаются. Ваша кожа также становится более морщинистой, и вы выглядите старше.
Пробиотики в квашеной капусте могут помочь защитить от посторонних микробов, которые могут вызвать реакцию иммунной системы. Они могут помочь вывести токсины из печени и восстановить новые здоровые клетки.
Основные преимущества квашеной капусты:
- большое содержание витамина С
- источник пребиотика и пробиотика
- содержит мощные фитонутриенты
- легко усваивается
- имеет высокое содержание молочной кислоты - повышает иммунную систему
- много витамина U, который помогает лечить и предотвращать язву желудка
- высокое содержание клетчатки помогает дольше ощущать сытость
Чтобы извлечь максимальную пользу от квашеной капусты, попробуйте включить небольшое ее количество в свой ежедневный рацион.
Руккола
Руккола является отличным источником витамина К, который не только укрепляет кости, но и защищает мозг от повреждения нейронов.
Кроме основных витаминов, руккола содержит достаточное количество кальция, необходимого для структуры костей и зубов, работы нервов и мышц, а также помогает пищеварительным ферментам.
Основные преимущества рукколы:
- содержит мощные фитонутриенты
- поддерживает работу печени
- мало оксалатов
- противовоспалительное средство
- много оксида азота
- содержит большое количество кальция, калия, фолиевой кислоты, магния, витамина С и витамина К1
- считается противораковым продуктом
Семга
Доктор Берг рекомендует есть жирный лосось, в котором соотношение жира и белка составляет 1:2.
Лосось - это экологически чистый продукт, богатый белком и полезными омега-3 жирными кислотами.
Она способствует здоровью сердца, снижая уровень холестерина и артериального давления, что является ключевым фактором снижения риска сердечных заболеваний. Основные преимущества лосося:
- много селена
- содержит омега-3 жирных кислот
- богат витамином K2, цинком и кальцием
Печень трески
Жир печени трески наполнен здоровыми жирами, витаминами и антиоксидантами.
Как и обычный рыбий жир, он насыщен высокой концентрацией жирных кислот омега-3, известных своими многочисленными преимуществами для здоровья, такими как уменьшение воспаления и повышение уровня холестерина.
Кроме того, это отличный источник витаминов A и D, каждый из которых предлагает ряд других преимуществ для здоровья. Основные преимущества печени трески:
- много омега-3 жирных кислот
- содержит витамин А, D, К2 и йод
Говядина
Такое мясо содержит меньшее количество потенциально вредных насыщенных жирных кислот, таких как меристиновая кислота и пальмитиновая кислота.
Основные преимущества говядины:
- легко усваивается
- низкий инсулиновый индекс
- хороший источник аминокислот
- много фосфора, селена, цинка, В12, В5, В3, В2 и В6
- содержит много креатина
Пекан
Орехи пекан - это источник питательных веществ, который может похвастаться отличным сочетанием белка, полезных жиров и клетчатки, чтобы поддерживать энергией и сытостью.
Они содержат такие необходимые минералы как кальций, магний и калий, которые могут помочь снизить артериальное давление.
Основные преимущества включают:
- низкий инсулиновый индекс
- много цинка и меди
- много витамина В1 и антиоксидантов
- мало оксалатов
- легко усваиваются
Оливковое масло первого отжима
Это менее обработанный тип оливкового масла. Благодаря этому он сохраняет свои природные антиоксиданты и витамины, которые могут быть утрачены при других методах обработки.
Польза оливкового масла первого отжима такова:
- содержит витамин Е, А, магний и калий
- не влияет на инсулин
- содержит мощные фитонутриенты и омолаживает организм
- поддерживает и восстанавливает митохондрии
- противомикробное средство и защищает сетчатку глаз
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