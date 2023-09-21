Лікар назвав 10 головних "фуфломіцинів" в Україні, на які не варто витрачати гроші
В Україні кожен четвертий препарат, який продається в аптеці, є фуфломіцином.
Про найпопулярніші ліки без доведеної ефективності повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео сімейного лікаря із Золотоноші Володимира Прокопчука.
Які препарати в Україні є фуфломіцинами
Мазь Вишневського
Цей препарат не має доведеної ефективності, дуже неприємно пахне і має канцерогенні властивості.
Оксолінова мазь
Це черговий радянський фуфломіцин, крім СРСР, ніде не зустрічався і не продавався.
"Ця мазь порушує самоочищення носа, для дітей вона дуже небезпечна і викликає відчуття подразнення на слизовій оболонці", - сказав лікар.
Валеріана
Не залежно від виробника ця настойка зовсім не заспокоює. Також не було досліджень даного препарату, він просто спричиняє ефект плацебо.
Корвалмент
Діюча речовина Ментол є просто харчовою добавкою. Ці ліки вивчали у 1996 році та їх вплив на вегето-судинну дистонію, тобто діагнозу, якого не існує.
Ніфуроксазід
Це в Україні вважається протимікробний препарат, який широко застосовується при кишкових інфекціях бактеріальної та вірусно-бактеріальної природи. Діарею їм лікувати не треба, як це роблять в Україні.
Пробіотики
Цим препаратом не лікують кишечник. Дослідження препарату проводились, але ефективність лише 15%.
"Вони однозначно не повинні розглядатися як перший засіб після антибіотикотерапії", - зазначив медик.
Хондропротектори
Ці ліки прописують при проблемі з хрящами та суглобами. У світі цей препарат розглядають як звичайну біодобавку, а не серйозні ліки, які ще дорого коштують.
Гепатопротектори
Препарати на лікування печінки - немає доказової бази. Будь-які ліки, потрапляючи в організм, фільтруються печінкою. У цьому ж випадку пити ліки для печінки, тобто органу, який їх фільтрує, можна порівняти з працівником, якого викликали на роботу під час відпустки.
Судинні препарати
Це кардіопротектори, ноотропи, що їх прописують в Україні. Їх немає в жодному протоколі лікування, але коштують вони великих грошей.
"Платить за них пацієнт чи його родичі", - сказав Прокопчук.
Противірусні та імуномодулятори
У світі немає універсальних вірусних препаратів!
"Якщо один препарат мочить 200 вірусів, знайте, це фуфломіцин", - резюмував лікар.
Нагадаємо, що лікар назвав абсолютно непотрібний спосіб лікування.
Раніше ми писали, що лікар назвав "фуфломіцин", популярний серед літніх українців.