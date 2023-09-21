В Украине каждый четвертый препарат, который продается в аптеке, является фуфломицином.

О самых популярных лекарствах без доказанной эффективности сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео семейного врача из Золотоноши Владимира Прокопчука.

Какие препараты в Украине являются фуфломицинами

Мазь Вишневского

Этот препарат не имеет доказанной эффективности, ужасно пахнет и имеет канцерогенные свойства.

Оксолиновая мазь

Это очередной советский фуфломицин, кроме СССР негде не встречался и не продавался.

"Эта мазь нарушает самоочищение носа, для детей она очень опасна и вызывает ощущение раздражения на слизистой", - сказал врач.



Валериана

В не зависимости от производителя эта настойка совершенно не успокаивает. Также не было исследований данного препарата, он просто вызывает эффект плацебо.

Корвалмент

Действующее вещество ментол является просто пищевой добавкой. Это лекарство рассматривали в 1996 году и его влияние на вегето-сосудистую дистонию, то есть диагноза, которого не существует.

Нифуроксазид

Это в Украине считается противомикробный препарат, широко применяемый при кишечных инфекциях бактериальной и вирусно-бактериальной природы. Диарею им лечить не нужно, как это делают в Украине.

Пробиотики

Этим препаратом не лечат кишечник. Исследования препарата проводились, но эффективность всего 15%.

"Они однозначно не должны рассматриваться, как первое средство после антибиотикотерапии", - отметил медик.

Хондропротекторы

Эти лекарства прописывают при проблеме с хрящами и суставами. В мире этот препарат рассматривают, как обычную биодобавку, а не серьезные лекарства, которые еще дорого стоят.

Гепатопротекторы

Препараты для лечения печени - не имеют доказательной базы. Любые лекарства, попадая в организм фильтруются печенью. В этом же случае, пить лекарства для печени, то есть органа, который их фильтрует можно сравнить с работником, которого вызвали на работу во время отпуска.

Сосудистые препараты

Это кардиопротекторы, ноотропы, которые прописывают в Украине. Их нет ни в едином протоколе лечения, но стоят они больших денег.

"Платит за них пациент или его родственники", - сказал Прокопчук.

Противовирусные и иммуномодуляторы

В мире не существует универсальных вирусных препаратов!

"Если один препарат мочит 200 вирусов, знайте, это фуфломицин", - резюмировал врач.