Врач назвал 10 главных "фуфломицинов" в Украине, на которые не стоит тратить деньги
В Украине каждый четвертый препарат, который продается в аптеке, является фуфломицином.
О самых популярных лекарствах без доказанной эффективности сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео семейного врача из Золотоноши Владимира Прокопчука.
Какие препараты в Украине являются фуфломицинами
Мазь Вишневского
Этот препарат не имеет доказанной эффективности, ужасно пахнет и имеет канцерогенные свойства.
Оксолиновая мазь
Это очередной советский фуфломицин, кроме СССР негде не встречался и не продавался.
"Эта мазь нарушает самоочищение носа, для детей она очень опасна и вызывает ощущение раздражения на слизистой", - сказал врач.
Валериана
В не зависимости от производителя эта настойка совершенно не успокаивает. Также не было исследований данного препарата, он просто вызывает эффект плацебо.
Корвалмент
Действующее вещество ментол является просто пищевой добавкой. Это лекарство рассматривали в 1996 году и его влияние на вегето-сосудистую дистонию, то есть диагноза, которого не существует.
Нифуроксазид
Это в Украине считается противомикробный препарат, широко применяемый при кишечных инфекциях бактериальной и вирусно-бактериальной природы. Диарею им лечить не нужно, как это делают в Украине.
Пробиотики
Этим препаратом не лечат кишечник. Исследования препарата проводились, но эффективность всего 15%.
"Они однозначно не должны рассматриваться, как первое средство после антибиотикотерапии", - отметил медик.
Хондропротекторы
Эти лекарства прописывают при проблеме с хрящами и суставами. В мире этот препарат рассматривают, как обычную биодобавку, а не серьезные лекарства, которые еще дорого стоят.
Гепатопротекторы
Препараты для лечения печени - не имеют доказательной базы. Любые лекарства, попадая в организм фильтруются печенью. В этом же случае, пить лекарства для печени, то есть органа, который их фильтрует можно сравнить с работником, которого вызвали на работу во время отпуска.
Сосудистые препараты
Это кардиопротекторы, ноотропы, которые прописывают в Украине. Их нет ни в едином протоколе лечения, но стоят они больших денег.
"Платит за них пациент или его родственники", - сказал Прокопчук.
Противовирусные и иммуномодуляторы
В мире не существует универсальных вирусных препаратов!
"Если один препарат мочит 200 вирусов, знайте, это фуфломицин", - резюмировал врач.
Напомним, что врач назвал совершенно бесполезный способ лечения.
Ранее мы писали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.