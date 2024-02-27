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Лікар назвала вакцини від раку та пояснила, від чого саме вони захищають

Фото: Лікар назвала вакцини від раку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У світі існують вакцини від раку, які поділяються на профілактичні та терапевтичні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дашу Власенко в Instagram.

Профілактичні вакцини від раку

Вони допомагають запобігти зараженню вірусами, що викликають передракові стани. Наявну інфекцію вони не лікують.

Церварікс

Ця вакцина для запобігання інфікуванню двома штамами ВПЛ, що викликають більшість видів раку шийки матки, ВПЛ типів 16 та 18; може допомогти запобігти розвитку пов'язаного з ВПЛ раку анального каналу, шийки матки, голови та шиї, статевого члена, вульви та піхви.

Гардасил

Ця вакцина, що захищає від зараження ВПЛ 16, 18, 6 та 11 типів; може допомогти запобігти розвитку пов'язаного з ВПЛ раку анального каналу, шийки матки, голови та шиї, статевого члена, вульви та піхви.

Гардасил-9

Ця вакцина для запобігання зараженню ВПЛ типів 16, 18, 31, 33, 45, 52 і 58, а також для профілактики гострих кондилом, що викликаються ВПЛ 6 або 11 типів; може допомогти запобігти розвитку пов'язаного з ВПЛ раку анального каналу, шийки матки, голови та шиї, статевого члена, горла, вульви та піхви-в Україні немає, є в Європі.

Вакцина проти гепатиту B-Енджерікс В або Еувакс

Профілактична вакцина, що захищає від зараження вірусом гепатиту B; може допомогти запобігти розвитку раку печінки, пов'язаного з вірусом гепатиту В.

Терапевтичні вакцини від раку

Вони здатні допомогти у лікуванні. Окремо можна виділити препарати, які зараз розробляються - персоналізовані вакцини з неоантигеном.

На відміну від нормальних, але надекспресованих білків, таких як PAP, пухлини також володіють унікальними мішенями, які виникають в результаті мутацій.

Їх називають неоантигенами ("нові антигени"), і вони виробляються виключно пухлинними клітинами, а не будь-якими здоровими клітинами пацієнта.

Отже, з неоантигенними вакцинами можна припустити, що імунні відповіді можуть бути спрямовані саме проти пухлинних клітин, захищаючи здорові клітини від імунної атаки, таким чином запобігаючи побічним ефектам.



 

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