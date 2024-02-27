Врач назвала вакцины от рака и объяснила, от чего именно они защищают

Профилактические вакцины от рака

Они помогают предотвратить заражение вирусами, вызывающими предраковые состояния. Имеющуюся инфекцию они не лечат.

Церварикс

Эта вакцина для предотвращения инфицирования двумя штаммами ВПЧ, вызывающими большинство видов рака шейки матки, ВПЧ типов 16 и 18; может помочь предотвратить развитие связанного с ВПЧ рака анального канала, шейки матки, головы и шеи, полового члена, вульвы и влагалища.

Гардасил

Эта вакцина защищает от заражения ВПЧ 16, 18, 6 и 11 типов; может помочь предотвратить развитие связанного с ВПЧ рака анального канала, шейки матки, головы и шеи, полового члена, вульвы и влагалища.

Гардасил-9

Эта вакцина для предотвращения заражения ВПЧ типов 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58, а также для профилактики острых кондилом, вызываемых ВПЧ 6 или 11 типов; может помочь предотвратить развитие связанного с ВПЧ рака анального канала, шейки матки, головы и шеи, полового члена, горла, вульвы и влагалища; в Украине нет, есть в Европе.

Вакцина против гепатита B-Энджерикс В или Эувакс

Профилактическая вакцина, защищающая от заражения вирусом гепатита B; может помочь предотвратить развитие рака печени, связанного с вирусом гепатита В.

Терапевтические вакцины от рака

Они способны помочь в лечении. Отдельно можно выделить препараты, которые сейчас разрабатываются - персонализированные вакцины с неоантигеном.

В отличие от нормальных, но сверхэкспрессированных белков, таких как PAP, опухоли также обладают уникальными мишенями, возникающими в результате мутаций.

Их называют неоантигенами ("новые антигены"), и они производятся исключительно опухолевыми клетками, а не какими-либо здоровыми клетками пациента.

Следовательно, с неоантигенными вакцинами можно предположить, что иммунные ответы могут быть направлены именно против опухолевых клеток, защищая здоровые клетки от иммунной атаки, таким образом предотвращая побочные эффекты.

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