Названий "ранній" симптом хвороби печінки, який може проявитися вночі

Спричинене надмірним вживанням алкоголю, захворювання печінки, пов'язане з алкоголем, часто виявляє симптоми на ранніх стадіях.

За даними British Liver Trust , є одна рання ознака захворювання, що проявляється ночами.

Який симптом вказує на хворобу печінки

Звичайно, якщо вночі в кімнаті спекотно, ви можете від цього прокидатися, але постійні проблеми зі сном можуть вказувати на основну проблему зі здоров'ям.

Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) пояснила, що проблеми зі сном або безсоння є одним із "ранніх" симптомів захворювання печінки, пов'язаного з алкоголем.

Зазначається, що хоча ранні стадії хвороби зазвичай не викликають багато симптомів, безсоння все ж таки може виникнути "на ранньому етапі".

За даними NHS, безсоння також може виникнути, коли ви починаєте відчувати накопичення токсинів у своєму мозку.

"У міру того, як печінка стає більш серйозно пошкодженою, можуть розвиватися більш очевидні та серйозні симптоми", - йдеться у повідомленні.

Інші симптоми хвороби печінки

Інші симптоми, що вказують на стан печінки, на які необхідно звернути увагу можуть включати: