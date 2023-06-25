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Які щоденні звички руйнують вашу печінку: лікар назвав лише 4 фактори

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Неділя 25 червня 2023 14:03
Які щоденні звички руйнують вашу печінку: лікар назвав лише 4 фактори Які щоденні звички руйнують печінку (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Печінка в людському організмі - один із найважливіших органів, який виконує безліч життєво важливих функцій. Вона допомагає очищати кров від токсинів, бере участь у процесах обміну речовин, виробляє білки та багато іншого.

Сімейний лікар та інфекціоніст Віктор Петров назвав на своїй сторінці в Instagram щоденні звички, які шкодять нормальній роботі печінки.

Прийом вітамінів

Зазвичай ми приймаємо вітаміни, щоби покращити свій стан здоров'я. Але вітаміни, особливо ті, що розчиняються в жирах, а це вітамін А, D, Е та К, можуть накопичуватися в організмі та призводити до гіпервітамінозу. А це негативно впливає на печінку.

Лікування парацетамолом

Печінка розщеплює токсини, у тому числі й ті, що містяться у ліках. Парацетамол є безпечним для вживання, але лише у рекомендованих дозах. При вживанні у великих дозах він може стати для печінки токсичним.

Любов до фруктів

Фрукти містять фруктозу, яка при надмірному вживанні фруктів може накопичуватися в організмі та перетворюватися на жир. Це може призвести до "жирної печінки", що є однією з причин розвитку цирозу печінки.

Зайва вага

Зайві кілограми можуть вказувати, що у клітинах печінки накопичується зайвий жир. А це може призвести до так званої жирної печінки, яка згодом може перерости у фіброз чи цироз.

Як захистити печінку

"В першу чергу, важливо знати, що ви можете контролювати ці фактори. Ви можете вибирати здоровіше харчування, зменшити вживання ліків, контролювати свою вагу і вживати вітаміни в розумних кількостях. Важливо звернутися до лікаря, якщо ви відчуєте біль у верхній частині живота або у вас є інші симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Пам'ятайте, ваше здоров'я - у ваших руках!" – дав рекомендації лікар.

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