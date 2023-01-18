Врач назвала три средства народной медицины, которые крайне опасны. Вы тоже их применяете

Однако кроме отсутствия положительного результата, применение народной медицины может сильно навредить здоровью. Даже такая целебная трава как зверобой может быть опасна.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни применял содовый раствор, чтобы снять симптомы изжоги. Этот метод перешел к нам еще от бабушек, а мы привыкли им полностью доверять, поэтому и не подозревали, что уже не так много пользы от такого лечения.

О том, какие народные методы лечения крайне опасны и как именно они вредят организму, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская в Instagram .

Полезны ли народные методы лечения

"У многих на подкорке запечатлена информация, что народные методы не имеют никаких побочных эффектов, а лекарства - это сугубо фармбизнес. Так что хочу Вам напомнить о нескольких народных методах, которые не на шутку могут навредить здоровью", - пишет эксперт.

Белинская советует перед применением трав или других средств нетрадиционной медицины оценить все риски.

"Если лечение народными средствами вам кажется не затратным финансово и без побочных эффектов, поищите информацию не только о случаях исцеления, но и о возможных осложнениях. И сейчас это не об аллергических осложнениях. Хотя они встречаются очень часто на фоне применения растительных средств", - объясняет врач.

Сода

Когда люди пытаются полечить изжогу содой и выпивают этот "целебный" напиток, происходит химическая реакция. То есть появляется углекислый газ. Он в свою очередь распирает желудок и относительная недостаточность нижнего пищеводного сфинктера увеличивается - забрасывается еще большее содержание желудка в пищевод.

А вследствие растяжения стенок желудка, париетальные клетки продуцируют еще больше кислоты. В результате через определенное время образуется эрозивно-язвенное поражение желудка и снова изжога.

Зверобой

Это растение славится своим противовоспалительным, восстановительным, противомикробным, желчегонным и успокаивающим эффектом.

Зверобой включает в себя около 12 биологически активных составляющих. В его составе есть ретинол. Его немного, но вопрос в каком количестве вы будете его употреблять. Беременным его вообще нельзя, потому что он оказывает токсический эффект на плод. Женщинам на грудном вскармливании тоже средства с ретинолом не рекомендуют.

Принимая средства с ретинолом, следует мониторить печеночные пробы, потому что это вещество оказывает гепатоксический эффект. А если еще и пьете настойку на спирту, это вообще "подарок" для печени.

Результаты одного исследования показали, что зверобой может быть эффективным в лечении легкой и среднетяжелой депрессии. Однако добавка взаимодействует со многими лекарствами и может вызвать серьезные побочные эффекты. А именно:

Возбуждение и тревога

Головокружение

Диарея, запор, дискомфорт в желудке

сухость во рту

усталость, бессонница, головная боль

Повышенная чувствительность к солнечному свету

Перекись водорода

"Видимо, только ленивый не слышал о рекомендациях профессора народной медицины Неумивакина - он советовал употреблять перекись водорода и соду по несколько раз в день. Утверждал, что такое лечение способствует избавлению от множества тяжелых и опасных заболеваний, останавливает их развитие и позволяет восстановить все силы и системы", - говорит врач.

При этом Белинская добавляет, что профессор и его последователи не упоминали о том, что разлагаясь в организме, перекись водорода выделяет свободный кислород, который, по мнению сторонников нетрадиционного лечения, сразу поглощается клетками.

"На самом деле он является мощным радикалом, сильно повреждающим клетки, что приводит к их разрушению. А еще может стать причиной химического ожога пищевода и желудка, отека легких, инсульта, инфаркта миокарда и т.д", - предостерегает Белинская.